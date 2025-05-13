Иллюзия холода: как температура в холодильнике может навредить здоровью

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миллионы семей в Европе хранят продукты в холодильниках с неправильной температурой, не подозревая, что создают идеальные условия для размножения опасных бактерий. Это не страшилка, а вывод из свежего исследования Anses — и он касается почти каждого второго дома.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко в холодильнике

Что не так с нашими холодильниками

Исследование показало: в среднем температура в домашних холодильниках составляет 6,4°C, хотя рекомендуемая норма — не выше 4°C. В 95% случаев температура не превышает 10°C, но этого всё равно недостаточно для полной безопасности.

Чем выше температура в холодильнике, тем активнее размножаются такие микроорганизмы, как:

Listeria monocytogenes — может выживать даже при +2°C;

Salmonella enterica — быстро растёт при нарушении «холодовой цепи».

Именно поэтому эксперты бьют тревогу — большинство из нас живёт с иллюзией безопасности.

Почему это важно

По данным Anses и лаборатории EURL, неправильное хранение продуктов — один из главных факторов пищевых отравлений. А в США пищевые инфекции и вовсе занимают второе место среди причин смерти от инфекций. Даже если у нас статистика скромнее — проблема остаётся актуальной.

Как защитить себя

Вот как сократить риски

Измерьте температуру: не полагайтесь на цифру на панели, используйте отдельный термометр.

не полагайтесь на цифру на панели, используйте отдельный термометр. Храните мясо, рыбу, молочку в самом холодном отсеке (обычно это нижняя полка).

(обычно это нижняя полка). Не перегружайте полки: холодный воздух должен свободно циркулировать.

холодный воздух должен свободно циркулировать. Регулярно мойте холодильник тёплой водой с мылом, а затем — раствором с каплей отбеливателя.

тёплой водой с мылом, а затем — раствором с каплей отбеливателя. Не ставьте горячее: еда должна остыть до комнатной температуры (не дольше двух часов!).

Соблюдая эти простые правила, вы не только продлите срок хранения продуктов, но и защитите свою семью от возможных последствий невидимой угрозы.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

