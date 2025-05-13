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Иллюзия холода: как температура в холодильнике может навредить здоровью

2:04
Здоровье

Миллионы семей в Европе хранят продукты в холодильниках с неправильной температурой, не подозревая, что создают идеальные условия для размножения опасных бактерий. Это не страшилка, а вывод из свежего исследования Anses — и он касается почти каждого второго дома.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

Что не так с нашими холодильниками

Исследование показало: в среднем температура в домашних холодильниках составляет 6,4°C, хотя рекомендуемая норма — не выше 4°C. В 95% случаев температура не превышает 10°C, но этого всё равно недостаточно для полной безопасности.

Чем выше температура в холодильнике, тем активнее размножаются такие микроорганизмы, как:

  • Listeria monocytogenes — может выживать даже при +2°C;
  • Salmonella enterica — быстро растёт при нарушении «холодовой цепи».

Именно поэтому эксперты бьют тревогу — большинство из нас живёт с иллюзией безопасности.

Почему это важно

По данным Anses и лаборатории EURL, неправильное хранение продуктов — один из главных факторов пищевых отравлений. А в США пищевые инфекции и вовсе занимают второе место среди причин смерти от инфекций. Даже если у нас статистика скромнее — проблема остаётся актуальной.

Как защитить себя

Вот как сократить риски

  • Измерьте температуру: не полагайтесь на цифру на панели, используйте отдельный термометр.
  • Храните мясо, рыбу, молочку в самом холодном отсеке (обычно это нижняя полка).
  • Не перегружайте полки: холодный воздух должен свободно циркулировать.
  • Регулярно мойте холодильник тёплой водой с мылом, а затем — раствором с каплей отбеливателя.
  • Не ставьте горячее: еда должна остыть до комнатной температуры (не дольше двух часов!).

Соблюдая эти простые правила, вы не только продлите срок хранения продуктов, но и защитите свою семью от возможных последствий невидимой угрозы.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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