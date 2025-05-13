Иллюзия холода: как температура в холодильнике может навредить здоровью

Миллионы семей в Европе хранят продукты в холодильниках с неправильной температурой, не подозревая, что создают идеальные условия для размножения опасных бактерий. Это не страшилка, а вывод из свежего исследования Anses — и он касается почти каждого второго дома.
Исследование показало: в среднем температура в домашних холодильниках составляет 6,4°C, хотя рекомендуемая норма — не выше 4°C. В 95% случаев температура не превышает 10°C, но этого всё равно недостаточно для полной безопасности.
Чем выше температура в холодильнике, тем активнее размножаются такие микроорганизмы, как:
Именно поэтому эксперты бьют тревогу — большинство из нас живёт с иллюзией безопасности.
По данным Anses и лаборатории EURL, неправильное хранение продуктов — один из главных факторов пищевых отравлений. А в США пищевые инфекции и вовсе занимают второе место среди причин смерти от инфекций. Даже если у нас статистика скромнее — проблема остаётся актуальной.
Соблюдая эти простые правила, вы не только продлите срок хранения продуктов, но и защитите свою семью от возможных последствий невидимой угрозы.
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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