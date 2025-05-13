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Вместе, но на автопилоте? Как распознать выгорание в паре — и начать возвращать близость

2:44
Здоровье

Если раньше "бёрнаут" ассоциировался исключительно с профессиональной деятельностью, то сегодня психологи всё чаще фиксируют эмоциональное выгорание внутри романтических отношений. И эта тенденция набирает обороты, особенно в крупных городах Европы.

Мужчина и женщина, отношения
Фото: Unsplash by Jon Asato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина, отношения

Синдром, который до недавнего времени считался сугубо офисной проблемой, теперь развивается в спальнях и кухнях, на совместных выходных и в мессенджерах между парой. Психологи бьют тревогу: если не распознать первые признаки вовремя, можно потерять не только отношения, но и доверие к любви как таковой.

Почему так происходит

По словам психолога Луиса Гильен Пласы, многие пары не справляются с переходом от конфетно-букетной фазы к спокойной зрелой любви. Это и становится спусковым крючком выгорания — состояния, когда всё в отношениях раздражает, а общения хочется всё меньше.

Проблема развивается медленно, "но если не вмешаться, она перерастает в эмоциональную усталость, разочарование и отчуждение", — отмечает эксперт.

Четыре скрытых поджигателя отношений

Вот основные факторы, из-за которых пары "перегорают":

  • Идеализированные ожидания: социальные сети, фильмы и инфлюенсеры внушают, что любовь — это вечный праздник. Но жизнь так не работает.
  • Культ независимости: современное общество активно продвигает самодостаточность, из-за чего многие боятся погружаться в глубокую связь.
  • Нетерпимость к трудностям: всё чаще люди воспринимают конфликты как сигнал к расставанию, а не как повод для роста.
  • Постоянный стресс: когда день расписан по минутам, а энергии не хватает даже на себя, на любовь не остаётся ни сил, ни желания.

Как это ощущается на практике

Сначала партнёры чувствуют лёгкую раздражённость. Потом — всё сильнее замечают недостатки друг друга. И наконец, наступает фаза равнодушия, когда хочется сбежать, но всё делается "по привычке".

Признаки выгорания в паре

  • Истощение: когда отношения не радуют, а утомляют.
  • Отчуждённость: всё меньше разговоров, объятий и эмоций.
  • Разочарование: всё чаще звучит внутренний вопрос: "А зачем мы вообще вместе?"
  • Механичность: жизнь идёт по инерции, как будто на автопилоте.

Можно ли спасти такие отношения

Да, но только при взаимном желании работать над собой и друг другом. Психологи рекомендуют начать с малого: честный разговор, отключённые телефоны за ужином, прогулка без планов. Иногда достаточно вернуть внимание и время — и отношения снова заиграют.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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