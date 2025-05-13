Вместе, но на автопилоте? Как распознать выгорание в паре — и начать возвращать близость

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если раньше "бёрнаут" ассоциировался исключительно с профессиональной деятельностью, то сегодня психологи всё чаще фиксируют эмоциональное выгорание внутри романтических отношений. И эта тенденция набирает обороты, особенно в крупных городах Европы.

Фото: Unsplash by Jon Asato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и женщина, отношения

Синдром, который до недавнего времени считался сугубо офисной проблемой, теперь развивается в спальнях и кухнях, на совместных выходных и в мессенджерах между парой. Психологи бьют тревогу: если не распознать первые признаки вовремя, можно потерять не только отношения, но и доверие к любви как таковой.

Почему так происходит

По словам психолога Луиса Гильен Пласы, многие пары не справляются с переходом от конфетно-букетной фазы к спокойной зрелой любви. Это и становится спусковым крючком выгорания — состояния, когда всё в отношениях раздражает, а общения хочется всё меньше.

Проблема развивается медленно, "но если не вмешаться, она перерастает в эмоциональную усталость, разочарование и отчуждение", — отмечает эксперт.

Четыре скрытых поджигателя отношений

Вот основные факторы, из-за которых пары "перегорают":

Идеализированные ожидания: социальные сети, фильмы и инфлюенсеры внушают, что любовь — это вечный праздник. Но жизнь так не работает.

социальные сети, фильмы и инфлюенсеры внушают, что любовь — это вечный праздник. Но жизнь так не работает. Культ независимости: современное общество активно продвигает самодостаточность, из-за чего многие боятся погружаться в глубокую связь.

современное общество активно продвигает самодостаточность, из-за чего многие боятся погружаться в глубокую связь. Нетерпимость к трудностям: всё чаще люди воспринимают конфликты как сигнал к расставанию, а не как повод для роста.

всё чаще люди воспринимают конфликты как сигнал к расставанию, а не как повод для роста. Постоянный стресс: когда день расписан по минутам, а энергии не хватает даже на себя, на любовь не остаётся ни сил, ни желания.

Как это ощущается на практике

Сначала партнёры чувствуют лёгкую раздражённость. Потом — всё сильнее замечают недостатки друг друга. И наконец, наступает фаза равнодушия, когда хочется сбежать, но всё делается "по привычке".

Признаки выгорания в паре

Истощение: когда отношения не радуют, а утомляют.

когда отношения не радуют, а утомляют. Отчуждённость: всё меньше разговоров, объятий и эмоций.

всё меньше разговоров, объятий и эмоций. Разочарование: всё чаще звучит внутренний вопрос: "А зачем мы вообще вместе?"

всё чаще звучит внутренний вопрос: "А зачем мы вообще вместе?" Механичность: жизнь идёт по инерции, как будто на автопилоте.

Можно ли спасти такие отношения

Да, но только при взаимном желании работать над собой и друг другом. Психологи рекомендуют начать с малого: честный разговор, отключённые телефоны за ужином, прогулка без планов. Иногда достаточно вернуть внимание и время — и отношения снова заиграют.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

