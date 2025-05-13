Вместе, но на автопилоте? Как распознать выгорание в паре — и начать возвращать близость

Если раньше "бёрнаут" ассоциировался исключительно с профессиональной деятельностью, то сегодня психологи всё чаще фиксируют эмоциональное выгорание внутри романтических отношений. И эта тенденция набирает обороты, особенно в крупных городах Европы.
Синдром, который до недавнего времени считался сугубо офисной проблемой, теперь развивается в спальнях и кухнях, на совместных выходных и в мессенджерах между парой. Психологи бьют тревогу: если не распознать первые признаки вовремя, можно потерять не только отношения, но и доверие к любви как таковой.
По словам психолога Луиса Гильен Пласы, многие пары не справляются с переходом от конфетно-букетной фазы к спокойной зрелой любви. Это и становится спусковым крючком выгорания — состояния, когда всё в отношениях раздражает, а общения хочется всё меньше.
Проблема развивается медленно, "но если не вмешаться, она перерастает в эмоциональную усталость, разочарование и отчуждение", — отмечает эксперт.
Вот основные факторы, из-за которых пары "перегорают":
Сначала партнёры чувствуют лёгкую раздражённость. Потом — всё сильнее замечают недостатки друг друга. И наконец, наступает фаза равнодушия, когда хочется сбежать, но всё делается "по привычке".
Да, но только при взаимном желании работать над собой и друг другом. Психологи рекомендуют начать с малого: честный разговор, отключённые телефоны за ужином, прогулка без планов. Иногда достаточно вернуть внимание и время — и отношения снова заиграют.
Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.