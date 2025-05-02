Эта спорная рыба может угробить здоровье: в магазинах её продают как обычную

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На первый взгляд — деликатес. Мягкое мясо, маслянистая текстура, изысканный вкус. Но за кулинарной привлекательностью этой жирной рыбы скрываются риски, из-за которых в некоторых странах её просто запретили. Речь о рыбе, содержащей восковые эфиры — соединения, которые человеческий организм просто не способен переварить.

Фото: Wikipedia by Hawaii/American Samoa Longline Observer Program, Pacific Islands Regional Office of the National Marine Fisheries Service, National Oceanic and Atmospheric Administration. is licensed under Общественное достояние Масляная рыба

В чём суть проблемы

Масляная рыба (Ruvettus pretiosus) содержит высокое количество восковых эфиров, которые не перевариваются человеческим организмом и могут вызывать побочные эффекты, такие как стеаторея (жирный понос), тошнота и другие желудочно-кишечные расстройства. Из-за этих свойств в некоторых странах, включая Японию и Италию, продажа этой рыбы запрещена. В других странах, таких как США и страны Европейского союза, её продажа разрешена, но требует соответствующего предупреждения на упаковке о возможных побочных эффектах.

Что делают другие страны

В странах ЕС и США продажа такой рыбы не запрещена, но на упаковке обязательно должно быть предупреждение о возможных побочных эффектах. Тем не менее, в Польше и Чехии эту рыбу можно найти в свободной продаже — и безо всяких громких дискуссий.

Опасности, о которых стоит помнить

Научных данных о прямом вреде для печени пока недостаточно. Но известно, что при регулярном потреблении больших количеств восковых эфиров печень может испытывать повышенную нагрузку. Кроме того, некоторые люди могут проявлять аллергические реакции — от сыпи до отёков и проблем с дыханием.

Стоит ли есть такую рыбу

Если вы решите попробовать этот кулинарный "спорный случай", важно соблюдать умеренность. Не стоит делать её частью ежедневного рациона. Лучше сочетать такую рыбу с легко усваиваемыми продуктами и внимательно следить за реакцией организма. Это вкусное, но коварное блюдо, с которым стоит быть осторожным.

Уточнения

Масляная рыба - собирательное торговое название для различающихся между собой видов рыб из трех различных семейств и четырех родов: 2 вида из семейства строматеевых — строматей (Stromateus brasiliensis) и американская масляная рыба (Peprilus triacanthus), австралийская сериолелла (Seriolella brama) из семейства центролофовых, а также эсколар или серая деликатесная макрель (Lepidocybium flavobrunneum) из семейства гемпиловых.

