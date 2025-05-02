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Ешь как долгожитель: вкусный способ держать холестерин в узде

2:17
Здоровье

Холестерин под контролем — это не значит прощаться с вкусной едой. Даже при ограничениях можно находить простые и аппетитные решения для обеда. Одно из таких предложений — сэндвич, на который нужно всего пять минут и который может стать союзником в борьбе за здоровье сосудов.

Сэндвич с авокадо и яйцом
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сэндвич с авокадо и яйцом

Почему это важно

Повышенный холестерин — не просто цифра в анализах, а реальный риск инсульта и инфаркта. Жировые отложения в артериях могут перекрыть кровоток к мозгу или сердцу, провоцируя тяжёлые последствия. Именно поэтому так важно пересмотреть рацион сразу после диагноза.

Простая еда — ощутимая польза

По данным британской организации Heart UK, одним из самых полезных вариантов обеда может стать сэндвич на цельнозерновом хлебе с орехами и нежирным сыром. Он легко готовится, сытный и насыщен полезными жирами.

Как его приготовить

Ингредиенты:

  • 2 ломтика цельнозернового, ржаного или зернового хлеба

  • 30 г нежирного сливочного сыра (например, как Philadelphia)

  • 3 грецких ореха (мелко нарезанных)

  • &frac14 стебля сельдерея (мелко порубленного)

  • Чёрный перец по вкусу

Приготовление:

Намажь сыр на оба ломтика, посыпь перцем одну сторону. Сверху добавь орехи и сельдерей, накрой вторым ломтиком. Разрежь на 4 части — сэндвич готов.

Что ещё поможет

По данным NHS, полезные замены в рационе способны существенно снизить уровень холестерина. Стоит ограничить продукты с насыщенными жирами — как жирное мясо, сливочное масло и выпечку — и заменить их на:

  • жирную рыбу (лосось, скумбрия)

  • оливковое или рапсовое масло

  • авокадо, орехи, семена

  • овощи и цельнозерновые продукты

Авокадо на тосте из цельнозернового хлеба — ещё один отличный вариант здорового обеда.

Не забывай о движении

Физическая активность тоже помогает. Достаточно 150 минут умеренной нагрузки в неделю: быстрая ходьба, плавание или велосипед. Главное — выбрать то, что нравится, чтобы превратить это в привычку.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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