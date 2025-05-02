Ешь как долгожитель: вкусный способ держать холестерин в узде

Холестерин под контролем — это не значит прощаться с вкусной едой. Даже при ограничениях можно находить простые и аппетитные решения для обеда. Одно из таких предложений — сэндвич, на который нужно всего пять минут и который может стать союзником в борьбе за здоровье сосудов.
Повышенный холестерин — не просто цифра в анализах, а реальный риск инсульта и инфаркта. Жировые отложения в артериях могут перекрыть кровоток к мозгу или сердцу, провоцируя тяжёлые последствия. Именно поэтому так важно пересмотреть рацион сразу после диагноза.
По данным британской организации Heart UK, одним из самых полезных вариантов обеда может стать сэндвич на цельнозерновом хлебе с орехами и нежирным сыром. Он легко готовится, сытный и насыщен полезными жирами.
2 ломтика цельнозернового, ржаного или зернового хлеба
30 г нежирного сливочного сыра (например, как Philadelphia)
3 грецких ореха (мелко нарезанных)
¼ стебля сельдерея (мелко порубленного)
Чёрный перец по вкусу
Намажь сыр на оба ломтика, посыпь перцем одну сторону. Сверху добавь орехи и сельдерей, накрой вторым ломтиком. Разрежь на 4 части — сэндвич готов.
По данным NHS, полезные замены в рационе способны существенно снизить уровень холестерина. Стоит ограничить продукты с насыщенными жирами — как жирное мясо, сливочное масло и выпечку — и заменить их на:
жирную рыбу (лосось, скумбрия)
оливковое или рапсовое масло
авокадо, орехи, семена
овощи и цельнозерновые продукты
Авокадо на тосте из цельнозернового хлеба — ещё один отличный вариант здорового обеда.
Физическая активность тоже помогает. Достаточно 150 минут умеренной нагрузки в неделю: быстрая ходьба, плавание или велосипед. Главное — выбрать то, что нравится, чтобы превратить это в привычку.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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