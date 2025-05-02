Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Катя Лель раскрыла, что считает неприемлемым в мужчинах: девушки, бегите от таких!
Омолаживающая стрижка, которую вы уже видели — но не распознали
Шкаф-купе или распашной? Один съедает глубину, другой — пространство перед собой
Всего 2 часа от Парижа: Фонтенбло — ваш глоток свежего воздуха — 20 000 гектаров приключений ждут вас!
Изменение климата превратит рис в ядовитый продукт — и никто не готов к этому
Блейк Лайвли о битве за безопасность женщин: я стала голосом тех, кто молчит
Коммунальные квартиры на грани неконтролируемого роста цен: в каком городе аренда взлетела на 84,4%
Зеленский слил страну: на Украине раскрыли правду о договоре с Вашингтоном
Зеленскому дали жесткий урок: Севастополь ответил на удары ВСУ

Щепотка, которая продлевает молодость: почти у всех есть, но никто не использует правильно

2:22
Здоровье

Пока многие тратят деньги на модные добавки, экзотические ягоды и дорогостоящие детокс-программы, ключ к долголетию может уже давно ждать своего часа — буквально у нас под носом. Один знакомый, но недооценённый продукт из домашней кухни всё чаще упоминается в исследованиях, связанных с замедлением старения и укреплением здоровья.

куркума
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куркума

Что едят долгожители

Исследования показывают: в так называемых "Голубых зонах" — регионах, где люди чаще всего доживают до 90-100 лет, — питание строится на простых, натуральных продуктах. И важную роль там играют специи. Не просто для вкуса — а для здоровья. Одна из таких приправ сегодня есть почти в каждой кухне, но используется чаще по привычке, чем осознанно.

Специя с историей и мощным действием

Это не новомодный "суперфуд" и не маркетинговый трюк. Эту специю веками использовали в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Сегодня наука подтверждает то, что знали древние: её активные вещества действительно влияют на организм — от уменьшения воспалений до замедления старения клеток.

Не панацея — но поддержка

Разумеется, одна приправа не даст бессмертия. Но её регулярное присутствие в рационе может укрепить иммунитет, улучшить работу мозга и печени, и снизить риск хронических заболеваний. Особенно приятно, что действует она даже в микродозах — всего щепотка в день.

Что говорит наука

Многочисленные исследования указывают: у этой специи высокая концентрация антиоксидантов, она способствует улучшению мозгового кровообращения, снижает воспаления, защищает сердце и может применяться как профилактика возрастных заболеваний, включая Альцгеймер и артрит.

Итак, герой дня — куркума

Та самая ярко-жёлтая приправа, которую многие добавляют разве что в карри или плов. Главное активное вещество — куркумин — считается одним из сильнейших натуральных средств против воспалений. Лучше всего усваивается в сочетании с чёрным перцем. Добавь щепотку в суп, рис, смузи или тёплый напиток — и это может стать твоим простым шагом к долгой, здоровой жизни.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
Сейчас читают
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет
Новости спорта
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет Аудио 
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Домашние животные
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Последние материалы
Коммунальные квартиры на грани неконтролируемого роста цен: в каком городе аренда взлетела на 84,4%
Зеленский слил страну: на Украине раскрыли правду о договоре с Вашингтоном
Зеленскому дали жесткий урок: Севастополь ответил на удары ВСУ
Стремительная потеря веса: как аквааэробика сделает вас стройнее за час
Красивые, но капризные: топ-5 привлекательных, но коварных автомобилей
Свежий зелёный лук за 14 дней — вот какой сорт даст результат быстрее всех
Пахнет летом, а травит всерьёз: фрукт, который лучше чистить до косточки
Трамп задумал переворот в Белом доме: имя нового игрока вас шокирует
Ешь как долгожитель: вкусный способ держать холестерин в узде
Крах оппозиции в Германии: как власти ФРГ травят неугодную партию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.