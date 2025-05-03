Эмульгаторы и здоровье кишечника: скрытые угрозы и риск рака в любимом йогурте

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты предупреждают, что даже полезные продукты могут содержать ингредиенты, увеличивающие риск рака. В частности, эмульгаторы, используемые для улучшения текстуры и вкуса, могут негативно влиять на микробиом кишечника и обмен веществ.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Йогурт

По данным Food Research International, эмульгаторы могут вызывать дисбактериоз, нарушения обмена глюкозы и липидов, а также воспалительные реакции. Моноглицериды и диглицериды ухудшают обмен веществ и повышают проницаемость кишечного барьера.

Доктор Уильям Ли утверждает, что обезжиренные йогурты, обработанные химикатами, могут быть опасны. Хотя прямого доказательства, что йогурт вызывает рак, нет, использование загустителей, таких как каррагинан и полисорбат 80, вызывает беспокойство. Эти ингредиенты могут вызывать воспаления в кишечнике, что является фактором риска развития рака толстой кишки.

Исследования на мышах показали, что регулярное употребление эмульгаторов усиливает воспаление в кишечнике и повреждает ДНК. Это может повысить риск рака толстой кишки. Кроме того, нарушение работы кишечных бактерий, вызванное эмульгаторами, увеличивает вероятность развития рака.

Доктор Ли рекомендует:

Проверять состав продуктов перед покупкой.

Отдавать предпочтение жирным молочным продуктам, так как они обычно не содержат загустителей.

Избегать ароматизированных йогуртов и продуктов с добавленным сахаром.

Эти простые шаги помогут снизить риск воздействия вредных добавок и сохранить здоровье кишечника, пишет oloygeia.gr.

Уточнения

Эмульга́торы (от лат. emulgeo «дою, выдаиваю») — вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей.





Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

