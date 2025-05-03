Эмульгаторы и здоровье кишечника: скрытые угрозы и риск рака в любимом йогурте

Эксперты предупреждают, что даже полезные продукты могут содержать ингредиенты, увеличивающие риск рака. В частности, эмульгаторы, используемые для улучшения текстуры и вкуса, могут негативно влиять на микробиом кишечника и обмен веществ.
По данным Food Research International, эмульгаторы могут вызывать дисбактериоз, нарушения обмена глюкозы и липидов, а также воспалительные реакции. Моноглицериды и диглицериды ухудшают обмен веществ и повышают проницаемость кишечного барьера.
Доктор Уильям Ли утверждает, что обезжиренные йогурты, обработанные химикатами, могут быть опасны. Хотя прямого доказательства, что йогурт вызывает рак, нет, использование загустителей, таких как каррагинан и полисорбат 80, вызывает беспокойство. Эти ингредиенты могут вызывать воспаления в кишечнике, что является фактором риска развития рака толстой кишки.
Исследования на мышах показали, что регулярное употребление эмульгаторов усиливает воспаление в кишечнике и повреждает ДНК. Это может повысить риск рака толстой кишки. Кроме того, нарушение работы кишечных бактерий, вызванное эмульгаторами, увеличивает вероятность развития рака.
Доктор Ли рекомендует:
Эти простые шаги помогут снизить риск воздействия вредных добавок и сохранить здоровье кишечника, пишет oloygeia.gr.
Эмульга́торы (от лат. emulgeo «дою, выдаиваю») — вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).
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