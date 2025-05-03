Всего 3 продукта и прощай, жир на животе: научный прорыв в борьбе с лишним весом

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сжечь жир на животе — задача не из легких, особенно когда речь идет о висцеральном жире, который окружает внутренние органы и может привести к хроническим заболеваниям, таким как болезни сердца, диабет 2 типа, рак и деменция. Однако есть хорошая новость: в нашем организме есть естественный союзник, который может помочь в борьбе с этим опасным жиром. Ведущий ученый, доктор Уильям Ли, предлагает три продукта, способных активировать бурый жир — тип жировой ткани, который сжигает калории для выработки тепла.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

Висцеральный жир, или жир на животе, накапливается вокруг жизненно важных органов, вызывая хроническое воспаление и повышая риск развития серьезных заболеваний. В отличие от белого жира, который служит для хранения энергии, бурый жир активно участвует в термогенезе, помогая организму поддерживать оптимальную температуру.

Доктор Ли утверждает, что для эффективного сжигания висцерального жира необходимо стимулировать бурый жир, пишет oloygeia.gr. В нашем организме его количество невелико, но он играет важную роль в метаболизме. Три продукта, которые могут помочь в этом процессе, включают:

Яблоки

Брокколи или капуста

Бок-чой (китайская капуста)

Яблоки содержат хлорогеновую кислоту, которая способствует активации бурого жира и стимулирует сжигание белого жира. Этот фрукт на 86% состоит из воды, богат клетчаткой и низкокалорийный, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием. Яблоки помогают контролировать уровень сахара в крови, поддерживают здоровье сердца и улучшают работу мозга. Брокколи и капуста содержат сульфорафан — вещество, которое способствует активации клеток бурого жира. Эти овощи также богаты антиоксидантами, укрепляют иммунную систему и снижают воспалительные процессы в организме. Бок-чой можно быстро приготовить, превратив его в вкусное блюдо. При приготовлении на оливковом масле первого отжима выделяются гидрокситирозол и олеокантал, которые активируют бурый жир. Гидрокситирозол способствует окислению жирных кислот, улучшает чувствительность к инсулину и уменьшает воспаление, что может помочь в снижении веса.

Используя естественные механизмы организма для борьбы с жиром, вы можете не только уменьшить объем талии, но и улучшить общее состояние здоровья. Рекомендации доктора Ли предлагают научно обоснованный подход к достижению стройности и повышению жизненного тонуса.

Таким образом, включение этих продуктов в рацион может стать эффективным способом активации бурого жира и сжигания висцерального жира, что, в свою очередь, поможет вам стать здоровее и сильнее.

Уточнения

Бе́лая жирова́я ткань — разновидность жировой ткани, адипоциты которой содержат одну крупную жировую каплю, окружённую ободком цитоплазмы с оттеснённым на периферию клеточным ядром.



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