Сетчатка под атакой: как магазинные ягоды подрывают здоровье глаз

Вы годами едите чернику, а зрение всё падает? Возможно, это не глаза подвели, а реклама.
Замороженные ягоды из супермаркета часто содержат пестициды, которые накапливаются в сетчатке. Такой "полезный" перекус может только навредить. Настоящую пользу даёт сезонная свежая ягода или сушёная, залитая водой на ночь.
Обезжиренный творог. Да-да, тот самый "диетический". Без жира витамин A почти не усваивается — а именно он отвечает за здоровье глаз. В результате — ночная слепота и сухость. Решение простое: добавьте ложку сметаны или масла.
Миф о её пользе для глаз родился во времена войны, чтобы прикрыть изобретение радаров. Да, бета-каротин защищает сетчатку, но волшебного улучшения зрения не ждите.
В нём есть лютеин, который снижает риск катаракты и поддерживает чёткость изображения. Добавьте в смузи, яичницу или просто в салат — и дайте глазам то, что им действительно нужно.
Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.