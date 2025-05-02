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Сетчатка под атакой: как магазинные ягоды подрывают здоровье глаз

1:17
Здоровье

Вы годами едите чернику, а зрение всё падает? Возможно, это не глаза подвели, а реклама.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Черника: не вся одинаково полезна

Замороженные ягоды из супермаркета часто содержат пестициды, которые накапливаются в сетчатке. Такой "полезный" перекус может только навредить. Настоящую пользу даёт сезонная свежая ягода или сушёная, залитая водой на ночь.

А теперь — удар по неожиданному врагу

Обезжиренный творог. Да-да, тот самый "диетический". Без жира витамин A почти не усваивается — а именно он отвечает за здоровье глаз. В результате — ночная слепота и сухость. Решение простое: добавьте ложку сметаны или масла.

Морковка? Забудьте, это заговор

Миф о её пользе для глаз родился во времена войны, чтобы прикрыть изобретение радаров. Да, бета-каротин защищает сетчатку, но волшебного улучшения зрения не ждите.

Настоящий герой — шпинат

В нём есть лютеин, который снижает риск катаракты и поддерживает чёткость изображения. Добавьте в смузи, яичницу или просто в салат — и дайте глазам то, что им действительно нужно.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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