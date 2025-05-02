Витаминная бомба: фрукт, который помогает коже, печени и иммунитету

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кто бы мог подумать, что главный герой фруктовой тарелки — вовсе не апельсин. Последние исследования показали: именно киви можно смело называть чемпионом по витаминам. Особенно — по содержанию аскорбинки.

Фото: Freepik is licensed under License: Free Овощи и фрукты помогают похудеть

Чем киви лучше "классических" фруктов

Этот скромный зелёный шарик содержит в три раза больше витамина С, чем цитрусы. Два киви в день — и можно забыть про усталость, простуды и постоянные поиски "иммунитета в таблетках".

Бонус: клетчатка. Она работает мягко, но стабильно — избавляет от тяжести в животе и нормализует пищеварение без препаратов.

Кто особенно выигрывает от киви

Курильщики . Плод помогает восполнить запасы витаминов, которые курение "сжигает" ежедневно.

Любители жирного . Ферменты из киви ускоряют расщепление жиров и разгружают печень.

Сидящие на диете. Один фрукт отлично насыщает, снижает тягу к перекусам и помогает не сорваться.

Но не без "но"

Кислотность у киви высокая. При гастрите, изжоге и чувствительном желудке стоит быть аккуратнее. А при склонности к аллергии — вводить его в рацион понемногу и без кожуры.

Натуральный аналог аптечной банки

Киви называют витаминной бомбой не просто так. Он обгоняет даже бананы и лимоны по содержанию магния, калия и антиоксидантов. А ещё - помогает коже выглядеть свежее и дольше не стареть.

Уточнения

Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

