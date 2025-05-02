Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сетчатка под атакой: как магазинные ягоды подрывают здоровье глаз
Грибы, курица и сыр — запекаем идеальное блюдо за 20 минут
Как подготовить почву для роскошного тимьяна
Патио, которому позавидуют соседи: идеи от лучших дизайнеров
США ищет пути к переговорам с Китаем, но не показывает этого открыто — неужели, что то пошло не по плану
Медленный морг и блаженный взгляд — кошка подаёт сигнал, который вы могли не замечать
Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Скрытые гастрономические сокровища-2025: кулинарные маршруты, о которых вы не догадывались

Витаминная бомба: фрукт, который помогает коже, печени и иммунитету

1:34
Здоровье

Кто бы мог подумать, что главный герой фруктовой тарелки — вовсе не апельсин. Последние исследования показали: именно киви можно смело называть чемпионом по витаминам. Особенно — по содержанию аскорбинки.

Овощи и фрукты помогают похудеть
Фото: Freepik is licensed under License: Free
Овощи и фрукты помогают похудеть

Чем киви лучше "классических" фруктов

Этот скромный зелёный шарик содержит в три раза больше витамина С, чем цитрусы. Два киви в день — и можно забыть про усталость, простуды и постоянные поиски "иммунитета в таблетках".

Бонус: клетчатка. Она работает мягко, но стабильно — избавляет от тяжести в животе и нормализует пищеварение без препаратов.

Кто особенно выигрывает от киви

  • Курильщики. Плод помогает восполнить запасы витаминов, которые курение "сжигает" ежедневно.

  • Любители жирного. Ферменты из киви ускоряют расщепление жиров и разгружают печень.

  • Сидящие на диете. Один фрукт отлично насыщает, снижает тягу к перекусам и помогает не сорваться.

Но не без "но"

Кислотность у киви высокая. При гастрите, изжоге и чувствительном желудке стоит быть аккуратнее. А при склонности к аллергии — вводить его в рацион понемногу и без кожуры.

Натуральный аналог аптечной банки

Киви называют витаминной бомбой не просто так. Он обгоняет даже бананы и лимоны по содержанию магния, калия и антиоксидантов. А ещё - помогает коже выглядеть свежее и дольше не стареть.

Уточнения

Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Последние материалы
Как подготовить почву для роскошного тимьяна
Патио, которому позавидуют соседи: идеи от лучших дизайнеров
Медленный морг и блаженный взгляд — кошка подаёт сигнал, который вы могли не замечать
США ищет пути к переговорам с Китаем, но не показывает этого открыто — неужели, что то пошло не по плану
Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Скрытые гастрономические сокровища-2025: кулинарные маршруты, о которых вы не догадывались
5 удивительных преимуществ танцев: от здоровья сердца до уверенности в себе
Искусственный интеллект в действии: как 90% сотрудников Dukaan заменили чат-ботами
Водонаева иронично высказалась о беременности девушки Тимати
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.