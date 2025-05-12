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Улыбается, но внутри тревожно: 5 признаков, что перед вами опасный человек

1:43
Здоровье

Всего пять минут общения иногда достаточно, чтобы понять: перед вами человек, с которым лучше не сближаться. Но дело не в сверхъестественных способностях — психология давно объяснила, какие подсказки нас предостерегают.

Мужчина улыбается
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина улыбается

Сарказм, прикрытый улыбкой

Если собеседник с порога отпускает колкие или уничижительные шуточки — пусть даже "просто ради веселья", — это сигнал. Такой человек не шутит, а скрывает за "юмором" раздражение, агрессию и часто — собственные комплексы.

Чересчур мило? Будьте осторожны

Когда вас начинают активно "очаровывать" с первой минуты знакомства, не зная вас вовсе, стоит насторожиться. Это может быть так называемая "бомбардировка любовью" — способ манипуляции, который часто используют люди с нарциссическими чертами. За излишней приторностью может скрываться желание контролировать.

Слова одно, поведение другое

Если человек говорит о честности, но уходит от прямых вопросов или постоянно меняет тему, а его мимика и жесты не совпадают со словами — это явная непоследовательность. Такие несостыковки выдают неискренность.

Невидимое давление

Нарушение личного пространства, холодный тон, навязчивый взгляд или, наоборот, избегание контакта — всё это невербальные способы давления. Даже если слова звучат вежливо, тело может рассказать правду.

Наше внутреннее ощущение "что-то не так" основано не на интуиции, а на подсознательной реакции на эти сигналы. Замечая их вовремя, можно избежать токсичных отношений — в любом контексте, будь то работа или личная жизнь.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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