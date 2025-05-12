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Тревожное открытие: эти профессии повышают риск инсульта в разы

2:43
Здоровье

Ваш график может стоить вам здоровья. Новое исследование показало: люди, чьи смены нарушают естественный ритм организма, чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Инсульт
Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инсульт

Речь идёт о так называемом "социальном джетлаге" — когда рабочие часы не совпадают с внутренними биологическими часами. Это состояние, как выяснили учёные Лиссабонского университета, напрямую связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.

"Мы обнаружили, что каждый час, в течение которого рабочее время не соответствовало биологическим часам работника, значительно увеличивал риск сердечно-сосудистых заболеваний", — Сара Гамбоа Мадера, руководитель исследования.

Кто оказался в группе риска

Участниками стали 301 сотрудник складов, работающий в строго определённые смены: утренние, дневные или ночные. Они заполнили анкеты, измерили давление и уровень холестерина.

Выводы тревожны

  • 20% участников попали в категорию высокого сердечного риска.
  • Каждый дополнительный час "джетлага" увеличивал риск на 31%.
  • Почти половина спала меньше шести часов по будням.
  • Многие курили и имели высокий холестерин.

Почему одни страдают больше других

По словам Гамбоа Мадеры, многое зависит от хронотипа. Жаворонки и совы по-разному реагируют на смены. Несоответствие между графиком и биоритмами вызывает стресс, который ударяет по сердцу.

"Не у всех людей одинаковый хронотип. Рабочее время, не соответствующее естественному ритму, вызывает стресс для организма, а этот стресс может иметь серьёзные последствия для сердца", — подчеркнула исследователь.

Что с этим делать

Авторы работы настаивают: пора учитывать биоритмы сотрудников при составлении смен. Особенно это важно для водителей, медиков, охранников и всех, кто работает ночью.

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, лучше ли люди, работающие по вечерам, реагируют на ночные смены, а люди, работающие по утрам, — на утренние", — добавила Гамбоа Мадера.

Это исследование напоминает: здоровье — не только про питание и спорт, но и про то, как мы работаем. Игнорирование биоритмов может незаметно подточить сердце. Если ваша работа связана со сменами, важно не только регулярно проверяться у кардиолога, но и, по возможности, адаптировать график под свой естественный ритм. Ведь иногда даже один час "не в своё время" может сыграть решающую роль.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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