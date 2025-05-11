Сыр, который можно даже на диете: вкусно, легко, без вреда для фигуры

Какой сыр можно есть без страха за фигуру и пищеварение? Ответ — свежий козий сыр. Именно его диетологи всё чаще называют идеальным выбором для тех, кто следит за здоровьем, но не готов расстаться с любимым вкусом.
У него мягкий вкус, нежная текстура и главное — он легче усваивается организмом. Козье молоко содержит меньше лактозы по сравнению с коровьим, поэтому сыр из него гораздо реже вызывает вздутие, тяжесть или дискомфорт в животе.
"Он идеально подходит тем, кто хочет позаботиться о здоровье своей пищеварительной системы, не отказываясь от удовольствия от сыра", — объясняет клинический диетолог Мария Фернанда Контрамаэстре.
Свежий козий сыр — отличный источник белка. Он помогает дольше сохранять чувство сытости, что делает его незаменимым на завтрак или в рационе тех, кто старается контролировать вес. А ещё в нём есть пробиотики — полезные бактерии, которые улучшают работу кишечника и даже влияют на настроение.
Вот несколько идей:
Свежий козий сыр — универсальный и вкусный продукт, который легко впишется в любой рацион и принесёт не только удовольствие, но и пользу.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.