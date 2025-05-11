Сыр, который можно даже на диете: вкусно, легко, без вреда для фигуры

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какой сыр можно есть без страха за фигуру и пищеварение? Ответ — свежий козий сыр. Именно его диетологи всё чаще называют идеальным выбором для тех, кто следит за здоровьем, но не готов расстаться с любимым вкусом.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Почему стоит выбрать именно козий сыр

У него мягкий вкус, нежная текстура и главное — он легче усваивается организмом. Козье молоко содержит меньше лактозы по сравнению с коровьим, поэтому сыр из него гораздо реже вызывает вздутие, тяжесть или дискомфорт в животе.

"Он идеально подходит тем, кто хочет позаботиться о здоровье своей пищеварительной системы, не отказываясь от удовольствия от сыра", — объясняет клинический диетолог Мария Фернанда Контрамаэстре.

Кроме того, этот сыр богат

Кальцием — укрепляет кости и зубы,

Витамином D — помогает усваивать кальций,

Витамином A — поддерживает зрение, кожу и иммунитет.

Протеин и пробиотики — в одном куске

Свежий козий сыр — отличный источник белка. Он помогает дольше сохранять чувство сытости, что делает его незаменимым на завтрак или в рационе тех, кто старается контролировать вес. А ещё в нём есть пробиотики — полезные бактерии, которые улучшают работу кишечника и даже влияют на настроение.

Как вкусно его есть

Вот несколько идей:

На цельнозерновом тосте с авокадо и томатами.

В салате со шпинатом и орехами под горчичной заправкой.

С киноа и овощами.

В паре с инжиром или яблоком — отличная закуска.

С мёдом, корицей и орехами — для любителей сладкого.

Свежий козий сыр — универсальный и вкусный продукт, который легко впишется в любой рацион и принесёт не только удовольствие, но и пользу.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

