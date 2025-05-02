Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь детей и крах: почему жена Алека Болдуина хотела развестись с актёром
Замок Регек: камни молчат, но стены помнят — тайны венгерской твердыни
Как приготовить чёрную лапшу с креветками дома — просто и эффектно
Разбитые мечты: как внучка экс-главы Узбекистана потеряла себя в браке с Сардаровым
Огород без потерь: обычная бумага спасла огурцы от коварной напасти
Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее
Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу
Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами

Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все

1:58
Здоровье

Миллионы людей начинают день с чашки кофе — и не зря. Но, как выяснили учёные, не только количество, но и время употребления кофе влияет на здоровье. Исследование, опубликованное в European Heart Journal и проведённое при участии более 40 тысяч человек, показало: кофе по утрам продлевает жизнь, а вот употребление его в течение дня — наоборот, может навредить.

Чашка кофе в окружении кофейных зерен
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе в окружении кофейных зерен

Кофе утром — дольше жизнь

Результаты впечатляют: те, кто пил кофе только в первой половине дня, реже страдали от инфарктов и имели более низкий риск преждевременной смерти, чем не только те, кто пил кофе целый день, но и вовсе отказался от него.

По словам кардиолога Аурелио Рохаса, это связано с влиянием кофеина на гормоны сна — мелатонин и кортизол. Если пить кофе после полудня, нарушается циркадный ритм, растёт уровень стресса и ухудшается качество сна.

Декофеинизированный кофе тоже работает

Рохас подчёркивает: положительный эффект сохраняется даже у тех, кто пьёт кофе без кофеина. Главное — не переусердствовать и пить его до полудня.

Кофе снижает риск диабета, способствует снижению веса, защищает сердце благодаря антиоксидантам. Но эффект зависит от формы и "сопровождения" напитка.

Какой кофе выбрать

— Только натурально обжаренный кофе, без сахара, сиропов, сливок и жирного молока.
— Лучше пить чёрный, чтобы избежать лишних калорий и насыщенных жиров.
— Суточная норма — не более 4-5 чашек, что примерно соответствует 400 мг кофеина.

Диетологи напоминают: в одной чашке объёмом 250 мл содержится около 95-100 мг кофеина. То есть допустимая норма — это 4 кружки в день. Главное — не растягивать их до вечера.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Недвижимость
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив Аудио 
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы
Еда и рецепты
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Последние материалы
Как приготовить чёрную лапшу с креветками дома — просто и эффектно
Разбитые мечты: как внучка экс-главы Узбекистана потеряла себя в браке с Сардаровым
Огород без потерь: обычная бумага спасла огурцы от коварной напасти
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее
Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу
Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Отравление заботой: когда человеческие таблетки становятся смертельными для животных
Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.