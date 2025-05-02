Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миллионы людей начинают день с чашки кофе — и не зря. Но, как выяснили учёные, не только количество, но и время употребления кофе влияет на здоровье. Исследование, опубликованное в European Heart Journal и проведённое при участии более 40 тысяч человек, показало: кофе по утрам продлевает жизнь, а вот употребление его в течение дня — наоборот, может навредить.

Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе в окружении кофейных зерен

Кофе утром — дольше жизнь

Результаты впечатляют: те, кто пил кофе только в первой половине дня, реже страдали от инфарктов и имели более низкий риск преждевременной смерти, чем не только те, кто пил кофе целый день, но и вовсе отказался от него.

По словам кардиолога Аурелио Рохаса, это связано с влиянием кофеина на гормоны сна — мелатонин и кортизол. Если пить кофе после полудня, нарушается циркадный ритм, растёт уровень стресса и ухудшается качество сна.

Декофеинизированный кофе тоже работает

Рохас подчёркивает: положительный эффект сохраняется даже у тех, кто пьёт кофе без кофеина. Главное — не переусердствовать и пить его до полудня.

Кофе снижает риск диабета, способствует снижению веса, защищает сердце благодаря антиоксидантам. Но эффект зависит от формы и "сопровождения" напитка.

Какой кофе выбрать

— Только натурально обжаренный кофе, без сахара, сиропов, сливок и жирного молока.

— Лучше пить чёрный, чтобы избежать лишних калорий и насыщенных жиров.

— Суточная норма — не более 4-5 чашек, что примерно соответствует 400 мг кофеина.

Диетологи напоминают: в одной чашке объёмом 250 мл содержится около 95-100 мг кофеина. То есть допустимая норма — это 4 кружки в день. Главное — не растягивать их до вечера.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.



