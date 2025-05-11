Эта норма устарела: японцы пересчитали, сколько воды пить на самом деле

Правило "8 стаканов в день" устарело. Новое японское исследование показало: универсальной нормы потребления воды не существует — каждому нужно своё количество.
Учёные из Национального института биомедицинских инноваций Японии под руководством Ёсукэ Ямады изучили, как вода циркулирует в организме. В исследовании участвовали 5604 человека из 23 стран — от младенцев до 96-летних.
Специалисты измеряли не только то, сколько воды человек пьёт, но и сколько он получает с пищей, производит в процессе обмена веществ и теряет — с потом, дыханием, мочой.
Этот показатель называется скорость оборота воды — и он сильно варьируется.
По результатам исследования:
У спортсменов и физически активных людей эта норма может вырастать до 6-10 литров в день.
Главные факторы:
Примерно 85% воды поступает с напитками и едой, остальное — результат метаболизма.
Обезвоживание — это не просто жажда. Оно может вызвать головокружение, спутанность сознания и серьёзные проблемы со здоровьем. Так что ориентироваться на "два литра в день" — всё равно что надевать чужую обувь: вроде удобно, но не подходит именно вам.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
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