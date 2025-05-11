Эта норма устарела: японцы пересчитали, сколько воды пить на самом деле

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правило "8 стаканов в день" устарело. Новое японское исследование показало: универсальной нормы потребления воды не существует — каждому нужно своё количество.

Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian Девушка со стаканом воды

Что выяснили японские учёные

Учёные из Национального института биомедицинских инноваций Японии под руководством Ёсукэ Ямады изучили, как вода циркулирует в организме. В исследовании участвовали 5604 человека из 23 стран — от младенцев до 96-летних.

Специалисты измеряли не только то, сколько воды человек пьёт, но и сколько он получает с пищей, производит в процессе обмена веществ и теряет — с потом, дыханием, мочой.

Этот показатель называется скорость оборота воды — и он сильно варьируется.

Сколько воды нужно человеку на самом деле

По результатам исследования:

Мужчинам 20-30 лет — в среднем 4,3 литра в день.

Женщинам 25-60 лет — около 3,4 литра.

После 70 лет потребность снижается: 3,1 л для мужчин и 2,8 л для женщин.

У спортсменов и физически активных людей эта норма может вырастать до 6-10 литров в день.

Что влияет на водный баланс

Главные факторы:

Возраст и пол (мужчины теряют больше воды из-за большего объёма мышц).

(мужчины теряют больше воды из-за большего объёма мышц). Температура воздуха (выше 30°C — плюс литр к норме).

(выше 30°C — плюс литр к норме). Физическая активность (спорт — это дополнительная потеря жидкости).

(спорт — это дополнительная потеря жидкости). Высота над уровнем моря (каждые 1000 м добавляют до 500 мл в день).

(каждые 1000 м добавляют до 500 мл в день). Широта (ближе к экватору — выше потребности).

Примерно 85% воды поступает с напитками и едой, остальное — результат метаболизма.

Почему важно знать свою норму

Обезвоживание — это не просто жажда. Оно может вызвать головокружение, спутанность сознания и серьёзные проблемы со здоровьем. Так что ориентироваться на "два литра в день" — всё равно что надевать чужую обувь: вроде удобно, но не подходит именно вам.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

