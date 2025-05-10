Дёргаешь ногой перед сном? Это может быть не привычка, а диагноз

Усталость, тревожность, раздражительность — всё это может быть следствием одного малозаметного, но изнуряющего расстройства. По данным французской организации медицинского страхования, около 8-9% жителей Франции страдают от синдрома беспокойных ног (СБН) — и большинство из них даже не догадываются, что с ними происходит.
Это неврологическое нарушение, при котором вечером или ночью появляется непреодолимое желание двигать ногами. Сопровождается оно тянущими, зудящими или даже болезненными ощущениями, которые не дают уснуть. Симптомы появляются преимущественно в состоянии покоя — например, перед сном или во время долгих поездок.
По словам пульмонолога с 20-летним опытом Элоди Сагбо из французской клиники в Валансьене, в большинстве случаев страдают женщины. Врачи до конца не выяснили причины развития синдрома, но выделяют несколько факторов:
Начинать лечение доктор Сагбо советует с изменений в образе жизни:
Также многим помогают теплые или холодные ванночки, легкая растяжка, компрессы или просто короткая прогулка.
Если ночные симптомы мешают засыпать или качественно отдыхать — не медлите. Чем раньше поставлен диагноз, тем проще сохранить здоровье, бодрость и психоэмоциональный баланс, подчёркивает доктор.
В тяжёлых случаях назначаются лекарственные препараты, в том числе препараты, влияющие на уровень дофамина. Но главное — не терпеть: СБН — это не прихоть и не "психосоматика", а реальное неврологическое расстройство, с которым можно и нужно работать.
Невроло́гия (от др.-греч. νεῦρον - нерв, и λόγος "учение, наука"; "наука о нервах") — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.
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