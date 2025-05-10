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Дёргаешь ногой перед сном? Это может быть не привычка, а диагноз

2:09
Здоровье

Усталость, тревожность, раздражительность — всё это может быть следствием одного малозаметного, но изнуряющего расстройства. По данным французской организации медицинского страхования, около 8-9% жителей Франции страдают от синдрома беспокойных ног (СБН) — и большинство из них даже не догадываются, что с ними происходит.

Девушка под одеялом
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка под одеялом

Как проявляется СБН

Это неврологическое нарушение, при котором вечером или ночью появляется непреодолимое желание двигать ногами. Сопровождается оно тянущими, зудящими или даже болезненными ощущениями, которые не дают уснуть. Симптомы появляются преимущественно в состоянии покоя — например, перед сном или во время долгих поездок.

Кто в группе риска

По словам пульмонолога с 20-летним опытом Элоди Сагбо из французской клиники в Валансьене, в большинстве случаев страдают женщины. Врачи до конца не выяснили причины развития синдрома, но выделяют несколько факторов:

  • Генетическая предрасположенность.
  • Дефицит железа.
  • Нарушения в работе дофаминовой системы мозга.

Что может помочь

Начинать лечение доктор Сагбо советует с изменений в образе жизни:

  • Соблюдайте режим сна.
  • Откажитесь от кофе и алкоголя во второй половине дня.
  • Избегайте физической активности перед сном.
  • Употребляйте железосодержащие продукты.

Также многим помогают теплые или холодные ванночки, легкая растяжка, компрессы или просто короткая прогулка.

Когда стоит обращаться к врачу

Если ночные симптомы мешают засыпать или качественно отдыхать — не медлите. Чем раньше поставлен диагноз, тем проще сохранить здоровье, бодрость и психоэмоциональный баланс, подчёркивает доктор.

В тяжёлых случаях назначаются лекарственные препараты, в том числе препараты, влияющие на уровень дофамина. Но главное — не терпеть: СБН — это не прихоть и не "психосоматика", а реальное неврологическое расстройство, с которым можно и нужно работать.

Уточнения

Невроло́гия (от др.-греч. νεῦρον - нерв, и λόγος "учение, наука"; "наука о нервах") — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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