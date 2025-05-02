Медицина на грани невозможного: в Казахстане пересадили почки сразу трём людям

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Впервые в истории казахстанской медицины врачи осуществили тройную перекрёстную пересадку почек — редчайшую и крайне сложную операцию. Вмешательство прошло успешно 17 апреля 2025 года в Алматы, на базе Национального научного центра хирургии имени А. Н. Сызганова, под руководством хирурга Болатбека Баймаханова.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Что такое перекрёстная пересадка

Этот метод применяют, когда родственные донор и реципиент несовместимы по крови или другим показателям. Тогда находят другую пару с аналогичной проблемой и производят "перекрёстный" обмен органами. Если донор первой пары подходит пациенту второй, а второй — пациенту первой, обе операции проходят одновременно. В данном случае в процедуре участвовали сразу три такие пары.

Подобные операции на планете делают лишь в шести странах мира: США, Великобритании, Израиле, Турции, Индии — и теперь в Казахстане.

Признание на высшем уровне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил команде медиков благодарственное письмо:

"Этот успех стал возможен благодаря самоотверженному труду, глубоким знаниям и бесценному опыту отечественных специалистов. Уверен, что вы и впредь будете неустанно трудиться во благо укрепления здоровья нации", — говорится в послании главы государства.

Врачи и пациенты показали, что сотрудничество и наука способны творить чудеса. Уникальная операция стала шагом не только в истории казахстанской медицины, но и в мировой трансплантологии.

Уточнения

Трансплантация - в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.

