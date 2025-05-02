Медицина на грани невозможного: в Казахстане пересадили почки сразу трём людям

Впервые в истории казахстанской медицины врачи осуществили тройную перекрёстную пересадку почек — редчайшую и крайне сложную операцию. Вмешательство прошло успешно 17 апреля 2025 года в Алматы, на базе Национального научного центра хирургии имени А. Н. Сызганова, под руководством хирурга Болатбека Баймаханова.
Этот метод применяют, когда родственные донор и реципиент несовместимы по крови или другим показателям. Тогда находят другую пару с аналогичной проблемой и производят "перекрёстный" обмен органами. Если донор первой пары подходит пациенту второй, а второй — пациенту первой, обе операции проходят одновременно. В данном случае в процедуре участвовали сразу три такие пары.
Подобные операции на планете делают лишь в шести странах мира: США, Великобритании, Израиле, Турции, Индии — и теперь в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил команде медиков благодарственное письмо:
"Этот успех стал возможен благодаря самоотверженному труду, глубоким знаниям и бесценному опыту отечественных специалистов. Уверен, что вы и впредь будете неустанно трудиться во благо укрепления здоровья нации", — говорится в послании главы государства.
Врачи и пациенты показали, что сотрудничество и наука способны творить чудеса. Уникальная операция стала шагом не только в истории казахстанской медицины, но и в мировой трансплантологии.
Трансплантация - в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.
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