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Эти напитки портят почки незаметно: проверь, нет ли их у тебя в холодильнике

2:52
Здоровье

О вреде фастфуда слышали все, но мало кто задумывается, что и привычные напитки могут наносить серьёзный удар по здоровью почек. Тем временем именно почки фильтруют токсины, регулируют уровень жидкости и поддерживают баланс электролитов. А то, что мы пьём каждый день, напрямую влияет на их работу.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

1. Газировка

Обычные сладкие газированные напитки (включая диетические) содержат избыток фруктозы и искусственных подсластителей. Исследование, опубликованное Национальным почечным фондом (NKF), показало: более одной порции таких напитков в день повышает риск развития заболеваний почек.

Учёные из Японии наблюдали за 8000 взрослыми: у 10% тех, кто пил по две газировки в день, развилась протеинурия — тревожный признак возможной почечной недостаточности.

2. Энергетики

Смесь кофеина, сахара, фосфора и натрия перегружает почки и может вызывать обезвоживание. При регулярном потреблении это снижает кровоток в почках и повышает риск хронических нарушений.

NKF относит энергетики к категории ультрапереработанных продуктов — а именно их связывают с ростом случаев почечной дисфункции.

3. Спортивные напитки

Маркетинг обещает восстановление электролитов, но на деле — это сахар, соль и искусственные добавки. Если вы не тренируетесь интенсивно более 75 минут, потребности в таких напитках нет. Избыток натрия, калия и магния только вредит почкам, особенно при регулярном употреблении.

4. Сок из магазина

Даже 100% фруктовые соки содержат много сахара и калия — а последний опасен для людей с уже ослабленными почками. Оптимальный вариант — несладкий клюквенный сок: он содержит меньше натрия и калия, чем яблочный или виноградный.

5. Алкоголь

Алкоголь обезвоживает, нарушает фильтрацию и усиливает нагрузку на почки. При регулярном употреблении повышается риск гипертонии и заболеваний печени, а также нарушается баланс жидкости. Рекомендуется не превышать 14 единиц алкоголя в неделю и не выпивать всё за раз.

Как понять, что с почками что-то не так

На ранних стадиях болезнь может не давать симптомов. Но позднее появляются:

  • отёки, особенно ног и рук;

  • одышка, слабость, бессонница;

  • кровь в моче;

  • частое ночное мочеиспускание;

  • судороги и кожный зуд;

  • снижение аппетита и потеря веса.

Регулярные анализы — лучший способ выявить проблему вовремя и не довести до почечной недостаточности, сообщает MedPulse.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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