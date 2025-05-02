Эти напитки портят почки незаметно: проверь, нет ли их у тебя в холодильнике

О вреде фастфуда слышали все, но мало кто задумывается, что и привычные напитки могут наносить серьёзный удар по здоровью почек. Тем временем именно почки фильтруют токсины, регулируют уровень жидкости и поддерживают баланс электролитов. А то, что мы пьём каждый день, напрямую влияет на их работу.
Обычные сладкие газированные напитки (включая диетические) содержат избыток фруктозы и искусственных подсластителей. Исследование, опубликованное Национальным почечным фондом (NKF), показало: более одной порции таких напитков в день повышает риск развития заболеваний почек.
Учёные из Японии наблюдали за 8000 взрослыми: у 10% тех, кто пил по две газировки в день, развилась протеинурия — тревожный признак возможной почечной недостаточности.
Смесь кофеина, сахара, фосфора и натрия перегружает почки и может вызывать обезвоживание. При регулярном потреблении это снижает кровоток в почках и повышает риск хронических нарушений.
NKF относит энергетики к категории ультрапереработанных продуктов — а именно их связывают с ростом случаев почечной дисфункции.
Маркетинг обещает восстановление электролитов, но на деле — это сахар, соль и искусственные добавки. Если вы не тренируетесь интенсивно более 75 минут, потребности в таких напитках нет. Избыток натрия, калия и магния только вредит почкам, особенно при регулярном употреблении.
Даже 100% фруктовые соки содержат много сахара и калия — а последний опасен для людей с уже ослабленными почками. Оптимальный вариант — несладкий клюквенный сок: он содержит меньше натрия и калия, чем яблочный или виноградный.
Алкоголь обезвоживает, нарушает фильтрацию и усиливает нагрузку на почки. При регулярном употреблении повышается риск гипертонии и заболеваний печени, а также нарушается баланс жидкости. Рекомендуется не превышать 14 единиц алкоголя в неделю и не выпивать всё за раз.
На ранних стадиях болезнь может не давать симптомов. Но позднее появляются:
отёки, особенно ног и рук;
одышка, слабость, бессонница;
кровь в моче;
частое ночное мочеиспускание;
судороги и кожный зуд;
снижение аппетита и потеря веса.
Регулярные анализы — лучший способ выявить проблему вовремя и не довести до почечной недостаточности, сообщает MedPulse.
Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.
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