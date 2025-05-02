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Вы не забывчивы — просто ваш мозг устал от этих ежедневных ошибок

1:57
Здоровье

Уменьшение объёма мозга с возрастом — процесс естественный. Но, как выяснили исследователи Гарвардского университета, есть четыре привычки, которые значительно ускоряют этот процесс. И что самое тревожное — они есть почти у каждого из нас.

Грустная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Грустная девушка

1. Недосыпание

Сон менее 7 часов в сутки — реальность для трети взрослых на Западе. Однако ещё в 2018 году было доказано, что нехватка сна ухудшает память, мышление и способность решать задачи. А исследование 2024 года показало: люди, страдающие от бессонницы или нарушенного сна, имели мозг, который "старел" на 1,6-2,6 года быстрее, чем у тех, кто спал нормально.

2. Малоподвижный образ жизни

Среднестатистический взрослый сидит 10,4 часа в день — больше, чем спит. Исследования МРТ показали, что при длительном сидении истончается зона мозга, отвечающая за формирование новых воспоминаний. Это напрямую связано с ранними когнитивными нарушениями и риском деменции.

3. Хронический стресс

Постоянное напряжение вредит не только психике, но и структуре мозга. Особенно страдает префронтальная кора, отвечающая за обучение и память. Именно поэтому так важно регулярно "разгружать" нервную систему: прогулками, спортом, общением.

4. Одиночество и социальная изоляция

Кажется незначительным, но одиночество ускоряет потерю серого вещества мозга. Те, кто поддерживает активную социальную жизнь, показывают на 70% меньше признаков когнитивного упадка. А замкнутость может не только усилить депрессию, но и повысить риск болезни Альцгеймера, сообщает MedPulse.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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