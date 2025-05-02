Забытый всеми фрукт: один плод заменяет три добавки из аптеки

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мушмула — это настоящее суперфрукт, о котором в Чехии сегодня почти никто не вспоминает. Хотя когда-то она пользовалась популярностью, сегодня её вытеснили ананасы, манго и другие заморские плоды. А зря: мушмула — не просто вкусная, но и невероятно полезная. Она укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, работу сердца и даже память.

Фото: commons.wikimedia.org by Popugayka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мушмула

Это морозоустойчивое растение с Кавказа легко выращивается, не требует особого ухода и способно прижиться в условиях Центральной Европы. Бабушки знали о ней не понаслышке — именно мушмулой они часто лечились и угощались, сообщает MedPulse.

Чем полезна мушмула

Мушмула богата:

витамином C — укрепляет иммунитет;

витаминами группы B — поддерживают нервную систему и память;

витамином A — важен для зрения;

минералами: калием, магнием, кальцием, фосфором и железом;

флавоноидами и клетчаткой.

Благодаря такому составу она:

улучшает пищеварение и предотвращает запоры;

снижает давление и поддерживает здоровье сердца;

борется со старением кожи за счёт антиоксидантов;

повышает концентрацию и поддерживает работу мозга.

Как использовать мушмулу

Когда плод дозревает, он становится мягким и сладким — и отлично подходит для:

варенья, компотов и ликёров;

салатов и смузи;

начинки для блинов и добавки к мясу (особенно к утке);

десертов — в виде цукатов или мармелада.

Её легко включить в рацион, а вкусовые качества прекрасно сочетаются с привычными яблоками и грушами. Возможно, пришло время вспомнить этот забытый дар природы?

Уточнения

Мушмула́ чашковое (чишковое) дерево, эзгиль (лат. Mespilus) — род листопадных растений семейства Розовые.

