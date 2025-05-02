Забытый всеми фрукт: один плод заменяет три добавки из аптеки

Мушмула — это настоящее суперфрукт, о котором в Чехии сегодня почти никто не вспоминает. Хотя когда-то она пользовалась популярностью, сегодня её вытеснили ананасы, манго и другие заморские плоды. А зря: мушмула — не просто вкусная, но и невероятно полезная. Она укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, работу сердца и даже память.
Это морозоустойчивое растение с Кавказа легко выращивается, не требует особого ухода и способно прижиться в условиях Центральной Европы. Бабушки знали о ней не понаслышке — именно мушмулой они часто лечились и угощались, сообщает MedPulse.
витамином C — укрепляет иммунитет;
витаминами группы B — поддерживают нервную систему и память;
витамином A — важен для зрения;
минералами: калием, магнием, кальцием, фосфором и железом;
флавоноидами и клетчаткой.
улучшает пищеварение и предотвращает запоры;
снижает давление и поддерживает здоровье сердца;
борется со старением кожи за счёт антиоксидантов;
повышает концентрацию и поддерживает работу мозга.
варенья, компотов и ликёров;
салатов и смузи;
начинки для блинов и добавки к мясу (особенно к утке);
десертов — в виде цукатов или мармелада.
Её легко включить в рацион, а вкусовые качества прекрасно сочетаются с привычными яблоками и грушами. Возможно, пришло время вспомнить этот забытый дар природы?
Мушмула́ чашковое (чишковое) дерево, эзгиль (лат. Mespilus) — род листопадных растений семейства Розовые.
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