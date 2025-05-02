Забытый всеми фрукт: один плод заменяет три добавки из аптеки

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Здоровье

Мушмула — это настоящее суперфрукт, о котором в Чехии сегодня почти никто не вспоминает. Хотя когда-то она пользовалась популярностью, сегодня её вытеснили ананасы, манго и другие заморские плоды. А зря: мушмула — не просто вкусная, но и невероятно полезная. Она укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, работу сердца и даже память.

Мушмула
Фото: commons.wikimedia.org by Popugayka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мушмула

Это морозоустойчивое растение с Кавказа легко выращивается, не требует особого ухода и способно прижиться в условиях Центральной Европы. Бабушки знали о ней не понаслышке — именно мушмулой они часто лечились и угощались, сообщает MedPulse.

Чем полезна мушмула

Мушмула богата:

  • витамином C — укрепляет иммунитет;

  • витаминами группы B — поддерживают нервную систему и память;

  • витамином A — важен для зрения;

  • минералами: калием, магнием, кальцием, фосфором и железом;

  • флавоноидами и клетчаткой.

Благодаря такому составу она:

  • улучшает пищеварение и предотвращает запоры;

  • снижает давление и поддерживает здоровье сердца;

  • борется со старением кожи за счёт антиоксидантов;

  • повышает концентрацию и поддерживает работу мозга.

Как использовать мушмулу

Когда плод дозревает, он становится мягким и сладким — и отлично подходит для:

  • варенья, компотов и ликёров;

  • салатов и смузи;

  • начинки для блинов и добавки к мясу (особенно к утке);

  • десертов — в виде цукатов или мармелада.

Её легко включить в рацион, а вкусовые качества прекрасно сочетаются с привычными яблоками и грушами. Возможно, пришло время вспомнить этот забытый дар природы?

Уточнения

Мушмула́ чашковое (чишковое) дерево, эзгиль (лат. Mespilus) — род листопадных растений семейства Розовые.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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