Вы всё это время ели фрукты неправильно

Вокруг фруктов много мифов: кто-то уверен, что их надо есть только натощак, другие боятся брожения после обеда. Но что же на самом деле говорит наука?
Диетолог Лора Таджан в интервью Infobae объясняет: фрукты можно есть в любое время — главное, чтобы они были в вашем рационе.
До еды — чтобы меньше съесть
Если вы съедаете фрукты до основного приёма пищи, они помогают быстрее насытиться. Это отличный приём для тех, кто хочет контролировать аппетит и вес. Лёгкая фруктовая закуска перед обедом снижает риск переедания.
После еды — для лучшего усвоения
Фрукты, съеденные после еды, обеспечивают организм клетчаткой, замедляют всасывание сахара и стабилизируют уровень глюкозы. Это улучшает метаболический отклик и полезно как для здоровых людей, так и для тех, кто следит за уровнем сахара.
А что с мифами о брожении
Таджан развенчивает главный страх: фрукты после еды не вызывают брожения. Пищеварение длится 3-6 часов, и организм справляется с разными продуктами одновременно.
К тому же фрукты после еды стимулируют выработку слюны, которая помогает снизить кислотность во рту — полезный бонус для зубов. Но, разумеется, это не заменяет чистку зубов.
Вывод простой: не важно, когда именно вы едите фрукты — главное, чтобы вы делали это регулярно.
Фру́кт - сочный съедобный плод растения.
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