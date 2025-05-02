Вы всё это время ели фрукты неправильно

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вокруг фруктов много мифов: кто-то уверен, что их надо есть только натощак, другие боятся брожения после обеда. Но что же на самом деле говорит наука?

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фрукты

Когда есть фрукты — до или после еды: ответ вас удивит

Диетолог Лора Таджан в интервью Infobae объясняет: фрукты можно есть в любое время — главное, чтобы они были в вашем рационе.

До еды — чтобы меньше съесть

Если вы съедаете фрукты до основного приёма пищи, они помогают быстрее насытиться. Это отличный приём для тех, кто хочет контролировать аппетит и вес. Лёгкая фруктовая закуска перед обедом снижает риск переедания.

После еды — для лучшего усвоения

Фрукты, съеденные после еды, обеспечивают организм клетчаткой, замедляют всасывание сахара и стабилизируют уровень глюкозы. Это улучшает метаболический отклик и полезно как для здоровых людей, так и для тех, кто следит за уровнем сахара.

А что с мифами о брожении

Таджан развенчивает главный страх: фрукты после еды не вызывают брожения. Пищеварение длится 3-6 часов, и организм справляется с разными продуктами одновременно.

К тому же фрукты после еды стимулируют выработку слюны, которая помогает снизить кислотность во рту — полезный бонус для зубов. Но, разумеется, это не заменяет чистку зубов.

Вывод простой: не важно, когда именно вы едите фрукты — главное, чтобы вы делали это регулярно.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения.

