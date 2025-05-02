Привычка, которая мешает вам худеть — и как её исправить

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1:22
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, с чего лучше начинать обед? Оказывается, последовательность приёма пищи — не просто привычка, а ключ к здоровью и контролю сахара в крови.

Салат с жареной морковью
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с жареной морковью

Начни есть правильно — и сахар не будет скакать

Диетолог Пабло Охеда в беседе с El Español рассказал, что начинать трапезу следует не с хлеба или картошки, а с овощей и белков. А вот углеводы лучше оставить напоследок — именно так можно избежать резких скачков уровня глюкозы в крови.

Исследования показывают: порядок еды влияет на метаболизм. Такой подход особенно полезен для диабетиков, но и здоровым людям он даёт ощутимые плюсы:

  • более стабильная энергия без "углеводных горок";
  • контроль массы тела;
  • снижение уровня висцерального жира — самого опасного, внутреннего.

Что ещё стоит добавить в рацион

Охеда рекомендует не забывать о полезных жирах - они нужны не только для сытости, но и для здоровья. Включайте в питание:

  • орехи;
  • авокадо;
  • кефир — он поддерживает микробиом кишечника, а значит, влияет на иммунитет и пищеварение.

Всего лишь изменив порядок блюд, вы можете улучшить самочувствие, держать вес под контролем и даже снизить риски метаболических заболеваний. Пора начать с овощей!

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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