Привычка, которая мешает вам худеть — и как её исправить

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, с чего лучше начинать обед? Оказывается, последовательность приёма пищи — не просто привычка, а ключ к здоровью и контролю сахара в крови.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с жареной морковью

Начни есть правильно — и сахар не будет скакать

Диетолог Пабло Охеда в беседе с El Español рассказал, что начинать трапезу следует не с хлеба или картошки, а с овощей и белков. А вот углеводы лучше оставить напоследок — именно так можно избежать резких скачков уровня глюкозы в крови.

Исследования показывают: порядок еды влияет на метаболизм. Такой подход особенно полезен для диабетиков, но и здоровым людям он даёт ощутимые плюсы:

более стабильная энергия без "углеводных горок";

контроль массы тела;

снижение уровня висцерального жира — самого опасного, внутреннего.

Что ещё стоит добавить в рацион

Охеда рекомендует не забывать о полезных жирах - они нужны не только для сытости, но и для здоровья. Включайте в питание:

орехи;

авокадо;

кефир — он поддерживает микробиом кишечника, а значит, влияет на иммунитет и пищеварение.

Всего лишь изменив порядок блюд, вы можете улучшить самочувствие, держать вес под контролем и даже снизить риски метаболических заболеваний. Пора начать с овощей!

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

