Привычка, которая мешает вам худеть — и как её исправить

Вы когда-нибудь задумывались, с чего лучше начинать обед? Оказывается, последовательность приёма пищи — не просто привычка, а ключ к здоровью и контролю сахара в крови.
Диетолог Пабло Охеда в беседе с El Español рассказал, что начинать трапезу следует не с хлеба или картошки, а с овощей и белков. А вот углеводы лучше оставить напоследок — именно так можно избежать резких скачков уровня глюкозы в крови.
Исследования показывают: порядок еды влияет на метаболизм. Такой подход особенно полезен для диабетиков, но и здоровым людям он даёт ощутимые плюсы:
Что ещё стоит добавить в рацион
Охеда рекомендует не забывать о полезных жирах - они нужны не только для сытости, но и для здоровья. Включайте в питание:
Всего лишь изменив порядок блюд, вы можете улучшить самочувствие, держать вес под контролем и даже снизить риски метаболических заболеваний. Пора начать с овощей!
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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