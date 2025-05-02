Эта краска спасёт больницы от инфекций — и это доказано

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представьте себе краску, которая не просто придаёт блеск стенам, а уничтожает опасные микробы при первом же прикосновении. Это не фантастика, а реальный научный прорыв из Великобритании.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бактерии

Краска, которая убивает бактерии на месте — и это не фантастика

Учёные из Университета Ноттингема совместно с компанией Indestructible Paint создали покрытие, способное моментально обезвреживать патогенные бактерии. Это особенно важно для больниц, где пациенты с ослабленным иммунитетом сталкиваются с высоким риском заражения.

Что делает новую краску уникальной

В отличие от традиционных антимикробных покрытий на основе серебра, меди или золота — дорогих и недолговечных — инновационная краска проста и доступна. Она состоит из прозрачной глянцевой смолы и всего 2% диглюконата хлоргексидина (CHX), мощного биоцида широкого действия.

В лаборатории смесь наносили на стальные поверхности и выдерживали при 60 °C полтора часа до затвердевания. Затем исследователи нанесли на неё опасные бактерии: золотистый стафилококк и кишечную палочку. Через 18 часов при комнатной температуре микробы были полностью уничтожены.

Как это работает

Секрет эффективности — в генерации активных форм кислорода, которые разрушают мембраны бактерий. Причём покрытие сохраняет прозрачность, устойчивость к царапинам и прочность, а сам биоцид не вымывается со временем.

Это открытие может стать революцией в сфере гигиены: от медицинских учреждений до общественных пространств, где риск заражения особенно высок.

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

