Эта краска спасёт больницы от инфекций — и это доказано

Представьте себе краску, которая не просто придаёт блеск стенам, а уничтожает опасные микробы при первом же прикосновении. Это не фантастика, а реальный научный прорыв из Великобритании.
Учёные из Университета Ноттингема совместно с компанией Indestructible Paint создали покрытие, способное моментально обезвреживать патогенные бактерии. Это особенно важно для больниц, где пациенты с ослабленным иммунитетом сталкиваются с высоким риском заражения.
Что делает новую краску уникальной
В отличие от традиционных антимикробных покрытий на основе серебра, меди или золота — дорогих и недолговечных — инновационная краска проста и доступна. Она состоит из прозрачной глянцевой смолы и всего 2% диглюконата хлоргексидина (CHX), мощного биоцида широкого действия.
В лаборатории смесь наносили на стальные поверхности и выдерживали при 60 °C полтора часа до затвердевания. Затем исследователи нанесли на неё опасные бактерии: золотистый стафилококк и кишечную палочку. Через 18 часов при комнатной температуре микробы были полностью уничтожены.
Как это работает
Секрет эффективности — в генерации активных форм кислорода, которые разрушают мембраны бактерий. Причём покрытие сохраняет прозрачность, устойчивость к царапинам и прочность, а сам биоцид не вымывается со временем.
Это открытие может стать революцией в сфере гигиены: от медицинских учреждений до общественных пространств, где риск заражения особенно высок.
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