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Вы пьёте слишком много воды — и даже не подозреваете этого

2:11
Здоровье

Всё детство нам твердили: "Пей 8 стаканов воды в день!" Но что, если это не просто миф, а рекомендация, которой... лучше не следовать?

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

Этот совет о воде, которому вы верили — ошибка

Новое исследование японских учёных, опубликованное в Science, разрушает популярное правило: универсальной нормы в 2 литра просто не существует. Участниками стали 5604 человека в возрасте от 8 дней до 96 лет — и выяснилось, что ежедневная потребность в воде может колебаться от 1 до 6 литров. А у профессиональных спортсменов — и вовсе выходить за эти пределы.

Что влияет на то, сколько воды нам нужно

Исследователи выделяют несколько ключевых факторов:

  • Возраст и пол. Мужчинам 20–30 лет требуется около 4,3 л воды в сутки, женщинам 25–60 лет — примерно 3,4 л.

  • Состав тела. Мышцы «любят» воду, жир — нет. Чем больше мышечной массы, тем выше потребность в жидкости.

  • Физическая активность. Спорт и даже просто активная ходьба увеличивают потребление.

  • Климат и высота. Жара и горы добавляют до +0,5 литра на каждые 1000 метров над уровнем моря.

Вода — это не только вода

Не забывайте: жидкость поступает в организм не только из стакана. Овощи, фрукты и даже сам метаболизм дают нам часть нужной влаги.

Но главный показатель — это сигналы тела. Прислушайтесь к себе:

  • чувство жажды
  • тёмная моча
  • усталость
  • головная боль
  • проблемы с концентрацией

Все эти симптомы — звоночки, что пора попить.

Однако и переусердствовать можно: резкое потребление слишком большого объема воды может нарушить электролитный баланс и навредить.

Вывод: забудьте о магических 2 литрах. Настоящее правило — слушайте своё тело, образ жизни и условия вокруг.

Уточнения

Метаболи́зм - это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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