Вы пьёте слишком много воды — и даже не подозреваете этого

Всё детство нам твердили: "Пей 8 стаканов воды в день!" Но что, если это не просто миф, а рекомендация, которой... лучше не следовать?
Новое исследование японских учёных, опубликованное в Science, разрушает популярное правило: универсальной нормы в 2 литра просто не существует. Участниками стали 5604 человека в возрасте от 8 дней до 96 лет — и выяснилось, что ежедневная потребность в воде может колебаться от 1 до 6 литров. А у профессиональных спортсменов — и вовсе выходить за эти пределы.
Что влияет на то, сколько воды нам нужно
Исследователи выделяют несколько ключевых факторов:
Вода — это не только вода
Не забывайте: жидкость поступает в организм не только из стакана. Овощи, фрукты и даже сам метаболизм дают нам часть нужной влаги.
Но главный показатель — это сигналы тела. Прислушайтесь к себе:
Все эти симптомы — звоночки, что пора попить.
Однако и переусердствовать можно: резкое потребление слишком большого объема воды может нарушить электролитный баланс и навредить.
Вывод: забудьте о магических 2 литрах. Настоящее правило — слушайте своё тело, образ жизни и условия вокруг.
Метаболи́зм - это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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