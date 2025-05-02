Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь детей и крах: почему жена Алека Болдуина хотела развестись с актёром
Замок Регек: камни молчат, но стены помнят — тайны венгерской твердыни
Как приготовить чёрную лапшу с креветками дома — просто и эффектно
Разбитые мечты: как внучка экс-главы Узбекистана потеряла себя в браке с Сардаровым
Огород без потерь: обычная бумага спасла огурцы от коварной напасти
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее
Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу
Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян

Самый полезный летний продукт, который может вам навредить

1:49
Здоровье

Лето — время арбузов. Сочные, сладкие, они кажутся идеальной закуской. Но есть один нюанс: даже самый полезный фрукт может сыграть против вас, если не знать меры.

Корзина
Фото: flickr.com by Jeremy Noble, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корзина

Этот освежающий продукт может помешать вам похудеть — если забыть одно важное правило

Арбуз действительно богат витаминами A и C, помогает увлажнению организма и поддерживает работу почек — всё благодаря высокому содержанию воды. А ещё он обладает выраженным антиоксидантным действием. Однако есть тонкость, о которой стоит помнить каждому, кто следит за весом или уровнем сахара в крови.

Почему арбуз — не такой уж безобидный перекус

Секрет кроется в его гликемическом индексе. Несмотря на низкую калорийность, ГИ арбуза достигает 72. Это значит, что он может резко повысить уровень сахара в крови, особенно если вы едите его в одиночку — без белков и жиров. Такой скачок может привести к быстрому чувству голода и даже спровоцировать переедание. В результате — нарушение дефицита калорий, что особенно критично для тех, кто стремится похудеть.

"Это затрудняет поддержание дефицита калорий," — подчёркивает издание Magyar Mezőgazdaság.

А сколько можно

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), оптимальная порция — до 300 граммов арбуза в день. Это примерно 30 декаграммов. Если не злоупотреблять другими сладкими продуктами, вы легко впишетесь в норму потребления сахара и не навредите фигуре.

Итак, арбуз — не враг. Просто помните: даже полезное нужно в меру. Особенно — если цель не просто освежиться, а ещё и остаться в форме.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз семейства Тыквенные.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Недвижимость
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив Аудио 
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы
Еда и рецепты
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Последние материалы
Как приготовить чёрную лапшу с креветками дома — просто и эффектно
Разбитые мечты: как внучка экс-главы Узбекистана потеряла себя в браке с Сардаровым
Огород без потерь: обычная бумага спасла огурцы от коварной напасти
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее
Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу
Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Отравление заботой: когда человеческие таблетки становятся смертельными для животных
Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.