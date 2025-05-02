Самый полезный летний продукт, который может вам навредить

Лето — время арбузов. Сочные, сладкие, они кажутся идеальной закуской. Но есть один нюанс: даже самый полезный фрукт может сыграть против вас, если не знать меры.
Арбуз действительно богат витаминами A и C, помогает увлажнению организма и поддерживает работу почек — всё благодаря высокому содержанию воды. А ещё он обладает выраженным антиоксидантным действием. Однако есть тонкость, о которой стоит помнить каждому, кто следит за весом или уровнем сахара в крови.
Почему арбуз — не такой уж безобидный перекус
Секрет кроется в его гликемическом индексе. Несмотря на низкую калорийность, ГИ арбуза достигает 72. Это значит, что он может резко повысить уровень сахара в крови, особенно если вы едите его в одиночку — без белков и жиров. Такой скачок может привести к быстрому чувству голода и даже спровоцировать переедание. В результате — нарушение дефицита калорий, что особенно критично для тех, кто стремится похудеть.
"Это затрудняет поддержание дефицита калорий," — подчёркивает издание Magyar Mezőgazdaság.
А сколько можно
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), оптимальная порция — до 300 граммов арбуза в день. Это примерно 30 декаграммов. Если не злоупотреблять другими сладкими продуктами, вы легко впишетесь в норму потребления сахара и не навредите фигуре.
Итак, арбуз — не враг. Просто помните: даже полезное нужно в меру. Особенно — если цель не просто освежиться, а ещё и остаться в форме.
Арбу́з обыкнове́нный - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз семейства Тыквенные.
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