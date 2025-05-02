Самый полезный летний продукт, который может вам навредить

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — время арбузов. Сочные, сладкие, они кажутся идеальной закуской. Но есть один нюанс: даже самый полезный фрукт может сыграть против вас, если не знать меры.

Фото: flickr.com by Jeremy Noble, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корзина

Этот освежающий продукт может помешать вам похудеть — если забыть одно важное правило

Арбуз действительно богат витаминами A и C, помогает увлажнению организма и поддерживает работу почек — всё благодаря высокому содержанию воды. А ещё он обладает выраженным антиоксидантным действием. Однако есть тонкость, о которой стоит помнить каждому, кто следит за весом или уровнем сахара в крови.

Почему арбуз — не такой уж безобидный перекус

Секрет кроется в его гликемическом индексе. Несмотря на низкую калорийность, ГИ арбуза достигает 72. Это значит, что он может резко повысить уровень сахара в крови, особенно если вы едите его в одиночку — без белков и жиров. Такой скачок может привести к быстрому чувству голода и даже спровоцировать переедание. В результате — нарушение дефицита калорий, что особенно критично для тех, кто стремится похудеть.

"Это затрудняет поддержание дефицита калорий," — подчёркивает издание Magyar Mezőgazdaság.

А сколько можно

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), оптимальная порция — до 300 граммов арбуза в день. Это примерно 30 декаграммов. Если не злоупотреблять другими сладкими продуктами, вы легко впишетесь в норму потребления сахара и не навредите фигуре.

Итак, арбуз — не враг. Просто помните: даже полезное нужно в меру. Особенно — если цель не просто освежиться, а ещё и остаться в форме.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз семейства Тыквенные.

