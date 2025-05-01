Корь может снова вспыхнуть в России? Вот что говорят учёные

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские ученые говорят, что почти треть населения Северо-Западного федерального округа страны не имеет иммунитета против кори.

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"Только у 70 процентов выявили защитный уровень антител к вирусу кори", — сообщили в журнале Global Biosecurity.

Исследователи проанализировали более 28 тысяч образцов крови, которые собрали у жителей региона в период с 2012 по 2023 год. Людей с антителами к кори оказалось мало.

Корь — одна из наиболее контагиозных вирусных инфекций: один заболевший может заразить до 18 человек.

Кстати, несмотря на высокую эффективность вакцины против кори, со временем уровень защиты может упасть.

Уточнения

Корь (лат. morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.

