Российские ученые говорят, что почти треть населения Северо-Западного федерального округа страны не имеет иммунитета против кори.
"Только у 70 процентов выявили защитный уровень антител к вирусу кори", — сообщили в журнале Global Biosecurity.
Исследователи проанализировали более 28 тысяч образцов крови, которые собрали у жителей региона в период с 2012 по 2023 год. Людей с антителами к кори оказалось мало.
Корь — одна из наиболее контагиозных вирусных инфекций: один заболевший может заразить до 18 человек.
Кстати, несмотря на высокую эффективность вакцины против кори, со временем уровень защиты может упасть.
Корь (лат. morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.