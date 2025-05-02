Эти кожные симптомы могут говорить о серьёзных проблемах с печенью

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неалкогольная жировая болезнь печени (NAFLD) — одно из тех состояний, которые долгое время развиваются без заметных симптомов. Но именно кожа может первой подать сигнал тревоги — и помочь избежать необратимых последствий.

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Согласно данным MedlinePlus, внешние изменения кожи — от желтизны до зуда — могут указывать на нарушения в работе печени задолго до появления серьёзных осложнений, таких как стеатогепатит (NASH) или цирроз.

На что стоит обратить внимание

Желтоватый оттенок кожи и белков глаз (желтуха) : возникает из-за нарушений переработки билирубина.

Постоянный зуд : сигнал о накоплении токсинов, которые печень не успевает выводить.

Потемнение кожи на шее и в подмышках : характерно для инсулинорезистентности.

Лёгкие кровоподтёки и кровотечения : из-за недостатка белков, отвечающих за свёртываемость крови.

Бледность кожи : результат накопления непереработанных токсинов.

Сосудистые звёздочки и покраснение ладоней: связаны с гормональными сбоями из-за поражения печени.

Дополнительные симптомы, о которых важно знать

слабость и быстрая утомляемость

потеря аппетита

тошнота

отёки ног и живота

спутанность сознания

желудочно-кишечные кровотечения

Что делать

При первых признаках важно обратиться к врачу. Медики подчёркивают, что основным инструментом в борьбе с NAFLD остаётся изменение образа жизни. Своевременное выявление — шанс остановить процесс до развития тяжёлых стадий.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

