Эти кожные симптомы могут говорить о серьёзных проблемах с печенью

Неалкогольная жировая болезнь печени (NAFLD) — одно из тех состояний, которые долгое время развиваются без заметных симптомов. Но именно кожа может первой подать сигнал тревоги — и помочь избежать необратимых последствий.
Согласно данным MedlinePlus, внешние изменения кожи — от желтизны до зуда — могут указывать на нарушения в работе печени задолго до появления серьёзных осложнений, таких как стеатогепатит (NASH) или цирроз.
Желтоватый оттенок кожи и белков глаз (желтуха): возникает из-за нарушений переработки билирубина.
Постоянный зуд: сигнал о накоплении токсинов, которые печень не успевает выводить.
Потемнение кожи на шее и в подмышках: характерно для инсулинорезистентности.
Лёгкие кровоподтёки и кровотечения: из-за недостатка белков, отвечающих за свёртываемость крови.
Бледность кожи: результат накопления непереработанных токсинов.
Сосудистые звёздочки и покраснение ладоней: связаны с гормональными сбоями из-за поражения печени.
слабость и быстрая утомляемость
потеря аппетита
тошнота
отёки ног и живота
спутанность сознания
желудочно-кишечные кровотечения
При первых признаках важно обратиться к врачу. Медики подчёркивают, что основным инструментом в борьбе с NAFLD остаётся изменение образа жизни. Своевременное выявление — шанс остановить процесс до развития тяжёлых стадий.
Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
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