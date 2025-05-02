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Эти кожные симптомы могут говорить о серьёзных проблемах с печенью

1:40
Здоровье

Неалкогольная жировая болезнь печени (NAFLD) — одно из тех состояний, которые долгое время развиваются без заметных симптомов. Но именно кожа может первой подать сигнал тревоги — и помочь избежать необратимых последствий.

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Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Согласно данным MedlinePlus, внешние изменения кожи — от желтизны до зуда — могут указывать на нарушения в работе печени задолго до появления серьёзных осложнений, таких как стеатогепатит (NASH) или цирроз.

На что стоит обратить внимание

  • Желтоватый оттенок кожи и белков глаз (желтуха): возникает из-за нарушений переработки билирубина.

  • Постоянный зуд: сигнал о накоплении токсинов, которые печень не успевает выводить.

  • Потемнение кожи на шее и в подмышках: характерно для инсулинорезистентности.

  • Лёгкие кровоподтёки и кровотечения: из-за недостатка белков, отвечающих за свёртываемость крови.

  • Бледность кожи: результат накопления непереработанных токсинов.

  • Сосудистые звёздочки и покраснение ладоней: связаны с гормональными сбоями из-за поражения печени.

Дополнительные симптомы, о которых важно знать

  • слабость и быстрая утомляемость

  • потеря аппетита

  • тошнота

  • отёки ног и живота

  • спутанность сознания

  • желудочно-кишечные кровотечения

Что делать

При первых признаках важно обратиться к врачу. Медики подчёркивают, что основным инструментом в борьбе с NAFLD остаётся изменение образа жизни. Своевременное выявление — шанс остановить процесс до развития тяжёлых стадий.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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