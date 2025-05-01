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Она дожила до 103 лет! Бабушка рассказала, какая еда способствует её долголетию

0:45
Здоровье

103-летняя британка Дороти Кэтл раскрыла секрет своего долголетия.

Две жареные рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две жареные рыбы

Она родилась в 1922 году в деревне, много лет проработала в пекарне, а после открыла свою компанию по банкетному обслуживанию.

В 1942 году Дороти вышла замуж и прожила счастливо в браке свыше 70 лет. Сейчас британка нянчится с тремя внуками и пятью правнуками.

В свой 103 день рождения она поехала на пляж, организатором которой выступила администрация ее дома престарелых. Кэтл назвала причину долголетия — пристрастие к двум продуктам.

"Я здорова, поскольку ем много рыбы и овощей!" — сказала она.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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