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Эта уборка может стоить здоровья: 5 привычек, которые давно пора забыть

2:18
Здоровье

Кажется, что уборка — дело полезное. Но некоторые действия, которые мы выполняем на автомате, могут быть не просто неэффективными, а по-настоящему опасными для здоровья. Рассказываем, чего стоит избегать, чтобы не навредить себе в погоне за чистотой.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Мыть кухонные поверхности чем под руку попало

  • Столешница и обеденный стол постоянно контактируют с продуктами. А значит, использовать агрессивную химию — плохая идея: её остатки могут попасть в еду. Лучший вариант — сода или слабый раствор уксуса. Они безопасны, но отлично справляются с загрязнениями.

Игнорировать дезинфекцию разделочной доски

  • Если ты режешь мясо и рыбу на той же доске, что и овощи, и забываешь её мыть — добро пожаловать, бактерии. Заведи отдельную доску для сырого мяса и дезинфицируй её уксусом: разведи с водой 1:1 и протри или замочи доску на пару часов.

Смешивать средства на глазок

  • Популярные в интернете "лайфхаки" вроде микса уксуса и отбеливателя могут закончиться госпитализацией. Хлор, спирт, нашатырь и уксус — это не коктейль для чистоты, а химическая ловушка. Некоторые комбинации образуют токсичные газы, опасные даже при кратком вдыхании.

Увлекаться хлоркой

  • Хлор — мощный дезинфектор, но и ядовитый раздражитель. При частом использовании он разрушает слизистые, вызывает кашель и ожоги глаз. Заменить хлорку можно спиртом, перекисью или даже раствором соды — и чище, и безопаснее.

Злоупотреблять бытовой химией

  • Исследования показывают: одна уборка с агрессивной "химией" эквивалентна выкуренной пачке сигарет. Вместо этого попробуй бабушкины методы: сода, лимонная кислота, горчица и уксус — отличные средства без вреда для организма.

Уборка не должна быть подвигом со скрытым вредом. Заменив агрессивные средства на безопасные альтернативы и отказавшись от рискованных сочетаний, ты защитишь свои лёгкие, кожу и нервы. Пусть чистота будет не только в доме, но и в подходе к своему здоровью.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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