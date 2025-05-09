Весна против тебя? Эти домашние средства помогут пережить аллергию на пыльцу

Пока одни радуются первым цветам и теплу, аллергики считают чихания и капли в нос. Весна может стать настоящим испытанием, если ты страдаешь от аллергии на пыльцу. Но не всегда нужно сразу бежать в аптеку — иногда простые домашние средства помогают ничуть не хуже.
Настой из сушёной крапивы помогает снять отёки и облегчить дыхание. Завари листья, дай настояться 5-10 минут — и пей как обычный чай. Хочешь сделать вкус приятнее? Добавь немного мёда или лимона. Мёд, кстати, сам по себе обладает противовоспалительным действием.
Если симптомы аллергии лёгкие, достаточно одного стакана воды с двумя ложками уксуса в день. Добавь немного мёда — будет приятнее. При сильных проявлениях можно пить такую смесь до трёх раз в день.
Избегай продуктов, усиливающих реакцию:
А вот имбирь и куркума — наоборот, союзники. Они снижают уровень гистамина, укрепляют иммунитет и поддерживают обмен веществ.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.