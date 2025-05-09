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Весна против тебя? Эти домашние средства помогут пережить аллергию на пыльцу

1:50
Здоровье

Пока одни радуются первым цветам и теплу, аллергики считают чихания и капли в нос. Весна может стать настоящим испытанием, если ты страдаешь от аллергии на пыльцу. Но не всегда нужно сразу бежать в аптеку — иногда простые домашние средства помогают ничуть не хуже.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Крапивный чай: работает мягко, но эффективно

Настой из сушёной крапивы помогает снять отёки и облегчить дыхание. Завари листья, дай настояться 5-10 минут — и пей как обычный чай. Хочешь сделать вкус приятнее? Добавь немного мёда или лимона. Мёд, кстати, сам по себе обладает противовоспалительным действием.

Травы, которые работают на тебя

  • Лопух: хорошо помогает при кожной сыпи, особенно если применять его в виде кремов.
  • Хвощ полевой: отличный компонент для ванн при раздражении кожи.
  • Очанка лекарственная: настоящий помощник при воспалении глаз. Завари, остуди, смочи ватные диски и приложи к векам. Главное — не тереть!

Яблочный уксус: кислый, но полезный

Если симптомы аллергии лёгкие, достаточно одного стакана воды с двумя ложками уксуса в день. Добавь немного мёда — будет приятнее. При сильных проявлениях можно пить такую смесь до трёх раз в день.

Питание при аллергии: что лучше исключить

Избегай продуктов, усиливающих реакцию:

  • Консервы.
  • Копчёности.
  • Зрелые сыры.
  • Шоколад.
  • Орехи.
  • Клубника, ананасы, груши и апельсины.

А вот имбирь и куркума — наоборот, союзники. Они снижают уровень гистамина, укрепляют иммунитет и поддерживают обмен веществ.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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