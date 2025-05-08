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Просыпаешься с болью в спине? Возможно, ты спишь в самой неправильной позе

1:40
Здоровье

Сон должен восстанавливать силы, а не добавлять новых проблем. Но если каждое утро ты начинаешь с растирания поясницы и нытья между лопатками, причина может скрываться не в усталости, а в позе, в которой ты спишь.

Девушка под одеялом
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка под одеялом

Как правильно спать, чтобы спина отдыхала

Главная цель — сохранить позвоночник в нейтральном, ровном положении. Самостоятельно сделать это сложно, но в помощь — подушки. Вот две позы, которые рекомендованы специалистами:

  • На спине: положи плоскую подушку под шею, а вторую — под колени. Это разгружает поясницу и помогает сохранить естественный изгиб позвоночника.
  • На боку: используй подушку между коленей. Она помогает тазу не заваливаться вперёд и снимает напряжение с поясницы.

А вот так спать не стоит

Поза на животе — самая вредная. Она не только перегибает спину, но и вынуждает шею быть в неестественном положении. Если не можешь заснуть иначе, подложи под грудь теннисный мячик — это даст телу сигнал перевернуться.

Что ещё может вызывать боль

Иногда дело не в позе, а в самой кровати. Слишком мягкий или продавленный матрас не поддерживает спину и провоцирует боль. Обрати внимание:

  • Матрас должен быть средней или высокой жёсткости.
  • Срок службы — до 10 лет. Если твоему больше, пора менять.
  • Ортопедические модели — идеальный вариант при хронических болях.

Если даже после смены матраса боль не уходит — стоит обратиться к врачу. Иногда проблема кроется глубже, чем кажется.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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