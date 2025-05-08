Просыпаешься с болью в спине? Возможно, ты спишь в самой неправильной позе

Сон должен восстанавливать силы, а не добавлять новых проблем. Но если каждое утро ты начинаешь с растирания поясницы и нытья между лопатками, причина может скрываться не в усталости, а в позе, в которой ты спишь.
Главная цель — сохранить позвоночник в нейтральном, ровном положении. Самостоятельно сделать это сложно, но в помощь — подушки. Вот две позы, которые рекомендованы специалистами:
Поза на животе — самая вредная. Она не только перегибает спину, но и вынуждает шею быть в неестественном положении. Если не можешь заснуть иначе, подложи под грудь теннисный мячик — это даст телу сигнал перевернуться.
Иногда дело не в позе, а в самой кровати. Слишком мягкий или продавленный матрас не поддерживает спину и провоцирует боль. Обрати внимание:
Если даже после смены матраса боль не уходит — стоит обратиться к врачу. Иногда проблема кроется глубже, чем кажется.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.