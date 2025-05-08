Красота, сон, либидо: как вернуть себя после 40, просто перестав делать эти вещи

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возраст — не повод забывать о себе. Но, увы, именно после 35-40 лет женщины часто ставят себя в конец списка: сначала семья, работа, быт… А потом — усталость, хронические болячки и ощущение, будто жизнь идёт мимо. Чтобы этого не случилось, проверь: не совершаешь ли ты одну из этих ошибок?

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая женщина

Спорт — это не молодёжная блажь

Даже лёгкая физическая активность укрепляет сердце, суставы и мышцы, помогает справляться со стрессом и болью. Пора выбрать то, что по душе: танцы, плавание, пилатес или просто прогулки.

Гардероб из прошлого — не про комфорт

Одежда должна радовать, а не напоминать о том, "какой ты была". Освободи шкаф от устаревших вещей и купи что-то новое — ты удивишься, как это поднимает самооценку.

Сердце требует внимания

Женщины после 40 часто игнорируют давление, уровень холестерина и сахара. А ведь болезни сердца — одна из главных причин женской смертности. Проверь всё - это забота, а не паника.

Сначала все, потом я? Нет

Бесконечная забота о других — привычка, за которую расплачивается твоё здоровье. Пора поставить себя в приоритет и выделить хотя бы час в день на свои желания.

Сон — не мелочь

Регулярный недосып медленно, но верно разрушает иммунитет, гормональный баланс и настроение. Постарайся спать 7-8 часов — даже если ради этого придётся выключить сериал.

Прическа — визуальный ресурс

С возрастом волосы истончаются, тускнеют. Не жди вдохновения — подбери удобную стрижку и обнови цвет. Это быстрый способ освежить образ и ощутить перемены.

Зубы — зеркало сосудов

Регулярные визиты к стоматологу — это не только о красоте улыбки. Плохая гигиена рта связана с заболеваниями сердца. Поэтому не тяни с осмотром.

Бельё должно подходить, а не просто быть

Неправильный размер лифчика может вызывать головные боли, проблемы с осанкой и лимфооттоком. Не пожалей времени — найди свой идеальный вариант с консультантом.

Секс — это про близость, а не возраст

Снижение либидо — не повод махнуть рукой на личную жизнь. Если в сексе что-то не устраивает, не молчи. Обсуждай с партнёром, пробуй новое, ищи комфорт. Влечение возвращается — нужно только начать.

Возраст не повод сдавать позиции. Напротив — это время, когда особенно важно заботиться о себе, пересматривать устаревшие привычки и вкладываться в своё здоровье, внешний вид и внутренний комфорт. Маленькие шаги каждый день могут кардинально изменить твоё самочувствие, самооценку и радость от жизни. Начни с малого — и ты почувствуешь разницу.

Уточнения

Самооце́нка - субъективная оценка индивидом самого себя.

