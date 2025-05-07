Яблоко на ночь — и привет, бессонница: в чём подвох самого невинного перекуса

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На первый взгляд яблоко — идеальный вечерний перекус. Лёгкое, полезное, натуральное. Но если ты привыкла "глушить" голод этим фруктом перед сном, стоит пересмотреть привычку. Ведь вечернее яблоко — это не про здоровье, а про потенциальный дискомфорт.

Фото: Self-photographed by Einstein02 at German Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоки сорта "Голден Делишес"

Что не так с яблоками на ночь

Главная проблема — пектин. Этот ценный пищевой компонент днём помогает кишечнику и даже способствует выводу токсинов. Но в тёмное время суток он плохо переваривается, замедляя пищеварение. Вместо пользы ты получаешь тяжесть и вздутие.

Добавь сюда ещё один минус — повышенную кислотность. Яблоки стимулируют выработку желудочного сока. А значит, после вечернего фрукта ты рискуешь столкнуться с изжогой или нарушением сна.

Когда яблоки действительно полезны

Лучшее время — утро и день. В первой половине дня яблоки работают на твой организм: улучшают перистальтику, насыщают витаминами и даже помогают в борьбе с канцерогенами. А вот вечером лучше отдать предпочтение продуктам с меньшей кислотностью и хорошей усвояемостью.

Уточнения

Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

