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Ненавидишь молочку? Вот чем заменить её, чтобы не страдали зубы и кости

2:00
Здоровье

Мы привыкли считать, что кальций — это про молоко, творог и йогурты. Но что, если ты не переносишь лактозу или просто не любишь молочку? Не спеши переживать — есть немало вкусных и полезных альтернатив, которые помогут восполнить дефицит кальция ничуть не хуже.

Молоко
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молоко

Лосось и сардины

  • Эти рыбки — настоящие чемпионы по содержанию кальция. Всего 100 граммов сардин или лосося обеспечат тебя примерно 350 мг этого микроэлемента. А ещё в рыбе много витамина D, который помогает кальцию усваиваться. Два бонуса в одной тарелке!

Овсянка

  • Каша по утрам — это не только сытно, но и кальциево выгодно. В одной порции овсянки около 200 мг кальция. Идеальный завтрак, особенно если добавить в него семена и ягоды.

Зелень и овощи

  • Шпинат, петрушка, брокколи и даже обычная белокочанная капуста — твои зелёные союзники в борьбе за крепкие кости. Миска овощного салата в день даст тебе почти половину суточной нормы кальция.

Цитрусовые соки

  • Апельсиновый и грейпфрутовый соки — неожиданный, но действенный источник кальция. В одном стакане его может быть даже больше, чем в молоке. Только помни: сахара в соках много, так что не чаще пары раз в неделю.

Инжир

  • Сладкий, ароматный и невероятно полезный. Всего 4 сушёных инжира — и ты получаешь около 25% дневной нормы кальция. Идеальный перекус, особенно для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Молочные продукты — далеко не единственный способ заботиться о своих костях и зубах. Включив в рацион рыбу, овсянку, зелень, цитрусы и инжир, ты легко восполнишь нехватку кальция без капли молока. Главное — разнообразие, регулярность и вкус.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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