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Бодрость без кофеина: чем заменить любимую чашку и не уснуть на ходу

2:05
Здоровье

Кофе давно стал для многих не просто напитком, а ритуалом, без которого и утро — не утро, и разговор — не разговор. Но если после очередной чашки у тебя стучит сердце, а ночью не приходит сон, пора задуматься. Кофеин может быть коварным. Как же уменьшить его количество без головной боли и ломки?

утро
Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
утро

Не рви с кофе резко

  • Резкий отказ — стресс не только для психики, но и для тела. Головные боли, раздражительность и сонливость обеспечены. Лучше не геройствовать.

Уменьшай дозу шаг за шагом

  • Начни с простого: минус одна чашка в день. Привыкла? Через неделю — минус ещё одна. Такой подход не даст организму взбунтоваться.

Поддержи себя белком

  • Когда уходит кофеин, организм начинает просить энергии. Дай ему качественный "топливный" — яйца, рыбу, творог или бобовые. Это поможет бодрствовать без стимуляторов. А вот от булочек и сладостей лучше держаться подальше: они только мешают сну.

Заведи новый вечерний ритуал

  • Вечерний кофе — коварная привычка. Но её можно заменить! Прогулка, любимая книга или чашка безкофеинового напитка могут стать не менее приятными. Главное — создать новый, успокаивающий ритм.

Наполняй день другими напитками

  • Организму нужно не только взбодриться, но и просто получить жидкость. Меняй кофе на воду с лимоном, зелёный чай, травяные настои или смузи. Вкусно и полезно.

Отказ от кофе — это не про запреты, а про осознанность. Тебе не нужно расставаться с любимым напитком навсегда, но если кофе стал мешать сну, раздражает желудок или вызывает зависимость, самое время пересмотреть привычку. Постепенные шаги, вкусные альтернативы и забота о себе помогут выйти из кофеиновой петли легко и без стресса. Главное — делать это ради себя, а не из чувства вины.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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