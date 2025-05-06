7 привычек, которые маскируются под полезные — а на деле вредят телу и мозгу

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стараетесь правильно питаться, тренируетесь и не забываете про SPF? Отлично. Но даже самые правильные привычки могут неожиданно обернуться вредными. Вот список "полезных" ритуалов, которые не так уж и безобидны, как кажутся.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Грустная девушка

Обезжиренные продукты — не лучший выбор

Жиры нужны нам для гормонального фона, энергии и усвоения витаминов. Убирая их полностью, вы рискуете навредить себе. Лучше включите в рацион авокадо, рыбу, орехи и растительные масла.

Солнцезащитный крем — не любой

SPF обязателен, особенно летом. Но не любой! Некоторые формулы перегружены агрессивной химией, которая может вызвать раздражение. Ищите минеральные средства с безопасным составом.

Чистка ушей: не каждый день

Сера в ушах — это естественный барьер от грязи и бактерий. А ватные палочки могут только навредить, проталкивая серу внутрь и повреждая слуховой проход.

Глютен — враг не для всех

Если у вас нет целиакии, исключать глютен бессмысленно. Он не мешает худеть и не делает питание менее полезным. Гораздо важнее следить за качеством углеводов.

Сахарозаменители — не спасение

"Без сахара" — не значит "полезно". Заменители вроде фруктозы и аспартама тоже влияют на обмен веществ и могут даже повысить риск хронических заболеваний.

Жизнь без углеводов — постоянная усталость

Углеводы — главный источник энергии. Отказ от них ведёт к вялости и перееданию. Просто выбирайте сложные: овощи, бобовые, злаки.

Отсыпание по выходным — сбой ритма

Выспаться "впрок" нельзя. Сбив график в субботу и воскресенье, вы только усложняете себе утренний подъём в понедельник. Лучше ложиться и вставать примерно в одно и то же время.

Хорошие намерения не всегда ведут к хорошим результатам — особенно когда дело касается здоровья. Многие привычки, которые мы считаем правильными, на деле могут нарушать работу организма, вызывать усталость, раздражение кожи или сбивать обмен веществ. Прислушивайтесь к себе, проверяйте информацию и не бойтесь пересматривать даже самые укоренившиеся "правила". Ведь настоящая забота о себе — это не следование модным трендам, а умение выбирать то, что действительно работает именно для вас.

Уточнения

Привы́чка - автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

