Ни подсчёта калорий, ни запретов — а вес уходит: как работает питание по часам

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не обязательно считать калории или изнурять себя жесткими ограничениями, чтобы похудеть. Иногда всё, что нужно, — просто посмотреть на часы.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Американский диетолог Рэнган Чаттерджи предлагает необычно простой подход: ешь всё, что хочешь, но только в промежутке с 8:00 до 20:00. Идея в том, чтобы дать организму перерывы на "восстановление", как это происходит с мозгом во сне.

Почему это работает

По словам эксперта, такой режим питания помогает:

Контролировать уровень сахара в крови.

Снижать вес.

Улучшать пищеварение.

Усиливать иммунитет.

Дело в том, что во время перерыва в еде кишечные бактерии начинают "уборку" — очищают стенки ЖКТ, укрепляют микрофлору и снижают риск воспалений.

Сложно ли соблюдать? Вовсе нет

Большую часть этого окна ты проводишь во сне. А днём можно вполне комфортно уложиться в привычные три-четыре приёма пищи:

Завтрак - в 8:00.

- в 8:00. Обед - около 13:00.

- около 13:00. Ужин - до 20:00.

- до 20:00. Пара лёгких перекусов - по желанию.

Такой график подходит многим — не требует особых усилий и не вызывает чувства вины за "неправильную" еду. Главное — не есть вне этого 12-часового окна, чтобы дать телу время на восстановление.

Важно: если у тебя есть хронические заболевания, проконсультируйся с врачом, прежде чем переходить на такой режим.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

