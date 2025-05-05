Ни подсчёта калорий, ни запретов — а вес уходит: как работает питание по часам

Не обязательно считать калории или изнурять себя жесткими ограничениями, чтобы похудеть. Иногда всё, что нужно, — просто посмотреть на часы.
Американский диетолог Рэнган Чаттерджи предлагает необычно простой подход: ешь всё, что хочешь, но только в промежутке с 8:00 до 20:00. Идея в том, чтобы дать организму перерывы на "восстановление", как это происходит с мозгом во сне.
По словам эксперта, такой режим питания помогает:
Дело в том, что во время перерыва в еде кишечные бактерии начинают "уборку" — очищают стенки ЖКТ, укрепляют микрофлору и снижают риск воспалений.
Большую часть этого окна ты проводишь во сне. А днём можно вполне комфортно уложиться в привычные три-четыре приёма пищи:
Такой график подходит многим — не требует особых усилий и не вызывает чувства вины за "неправильную" еду. Главное — не есть вне этого 12-часового окна, чтобы дать телу время на восстановление.
Важно: если у тебя есть хронические заболевания, проконсультируйся с врачом, прежде чем переходить на такой режим.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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