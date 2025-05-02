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Завтрак, который запускает обмен веществ: когда и как правильно есть с утра

1:46
Здоровье

Проснуться — полдела. Чтобы организм действительно включился в работу, важно вовремя его "накормить". Завтрак — это не просто привычка, а настоящий ключ к бодрости, стабильному уровню сахара и хорошему настроению на весь день. Но когда именно стоит садиться за стол, чтобы получить от еды максимум пользы?

Девушка ест гранолу
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест гранолу

Лучшее время — не по часам, а по тебе

Запомни простое правило: завтракать нужно через 10-12 часов после ужина. Если поела в 19:00, то завтрак будь добр не позже 7 утра. А если был ночной перекус — не насилуй себя едой в 8:00: толку от такого завтрака будет ноль. Второй ориентир — не позже чем через два часа после пробуждения. Это поможет стабилизировать уровень глюкозы и мягко включить пищеварение.

  • Важно: до еды не стоит пить кофе или курить — это прямой путь к раздражённому желудку.

Что есть утром

Полноценный завтрак включает всё: белки, жиры и углеводы.

  • Белки: яйца, творог, сыр, рыба, морепродукты. Для вегетарианцев — киноа, гречка, льняная каша.
  • Жиры: полезные омега-3 из скумбрии, сельди и лосося, а ещё из орехов и авокадо.
  • Углеводы: цельнозерновой хлеб, овощи, ягоды, фрукты, зелень — клетчатка всему голова.

И что пить

Кофе не враг, если он — не первое, что ты выпила. Начни утро со стакана воды, а потом — хоть капучино, хоть латте.
С фрешами — осторожнее. Несмотря на витамины, кислота на голодный желудок не идёт на пользу. Лучше оставить сок на десерт после еды.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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