Пахнет летом, а травит всерьёз: фрукт, который лучше чистить до косточки

Груша — один из любимых фруктов в Италии. Сочная, сладкая, ароматная. Но именно она, по данным недавних исследований, оказалась настоящим чемпионом по содержанию пестицидов. Изучив около 5 тысяч образцов продуктов, эксперты обнаружили, что 90% груш содержат химикаты, а за ними следуют персики и цитрусовые. И это — три самых популярных фрукта в стране.
Согласно отчёту ISDE, Италия — одна из стран Европы с самым высоким уровнем загрязнения фруктов и овощей. Причём за последние 10 лет использование фторсодержащих пестицидов (ПФАС) здесь практически утроилось. Особенно тревожно выглядят данные по бананам, грушам и персикам — уровень вредных веществ в них значительно выше, чем в продукции из других европейских стран.
Каждый год Экологическая рабочая группа из США публикует рейтинг самых загрязнённых продуктов. В список входят не только груши, но и яблоки, клубника, виноград, шпинат и помидоры. В последние годы к ним добавились перец, вишня, черника, фасоль и даже капуста.
Полностью избавиться от пестицидов сложно, но снизить их количество — реально:
Даже органические продукты не всегда гарантируют полную безопасность, поэтому бдительность и правильная гигиена остаются лучшей защитой.
Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения.
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