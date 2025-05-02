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Пахнет летом, а травит всерьёз: фрукт, который лучше чистить до косточки

1:55
Здоровье

Груша — один из любимых фруктов в Италии. Сочная, сладкая, ароматная. Но именно она, по данным недавних исследований, оказалась настоящим чемпионом по содержанию пестицидов. Изучив около 5 тысяч образцов продуктов, эксперты обнаружили, что 90% груш содержат химикаты, а за ними следуют персики и цитрусовые. И это — три самых популярных фрукта в стране.

Фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрукты

Проблема глубже, чем кажется

Согласно отчёту ISDE, Италия — одна из стран Европы с самым высоким уровнем загрязнения фруктов и овощей. Причём за последние 10 лет использование фторсодержащих пестицидов (ПФАС) здесь практически утроилось. Особенно тревожно выглядят данные по бананам, грушам и персикам — уровень вредных веществ в них значительно выше, чем в продукции из других европейских стран.

Список под подозрением

Каждый год Экологическая рабочая группа из США публикует рейтинг самых загрязнённых продуктов. В список входят не только груши, но и яблоки, клубника, виноград, шпинат и помидоры. В последние годы к ним добавились перец, вишня, черника, фасоль и даже капуста.

Как снизить риски

Полностью избавиться от пестицидов сложно, но снизить их количество — реально:

  • Тщательно мойте фрукты и овощи под проточной водой, используя щётку.
  • Добавляйте в воду немного соды или яблочного уксуса - это помогает разрушить остатки химикатов.
  • Удаляйте кожуру, особенно с тех плодов, которые чаще всего попадают в антирейтинги — пусть и ценой потери части витаминов.

Даже органические продукты не всегда гарантируют полную безопасность, поэтому бдительность и правильная гигиена остаются лучшей защитой.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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