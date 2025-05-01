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Эта еда кажется удобной, но на деле ворует тысячи жизней: американское исследование

1:57
Здоровье

Чем больше человек ест "удобной" еды, тем ниже его шансы дожить до 75 лет — к такому выводу пришли авторы нового международного исследования, опубликованного в American Journal of Preventive Medicine. Речь идёт об ультрапереработанных продуктах (UPF), к которым относятся готовые замороженные блюда, сладкие газировки, магазинная выпечка, лапша быстрого приготовления и другие продукты с множеством искусственных добавок.

продуктовый магазин
Фото: flickr.com by lyzadanger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
продуктовый магазин

"Ежегодно в США с потреблением UPF могут быть связаны около 124 тысяч преждевременных смертей, в Великобритании — более 17 тысяч", — сообщает исследование, опубликованное The Guardian.

Что такое UPF и почему они опасны

К ультрапереработанным относят продукты, которые содержат ингредиенты, не используемые в обычной домашней кухне: стабилизаторы, усилители вкуса, ароматизаторы и рафинированные компоненты. Они долго хранятся, быстро готовятся и кажутся удобными, но регулярное их потребление связано с высоким риском ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и, как теперь подтверждено, — преждевременной смерти.

Где риск выше всего

Исследование охватило восемь стран. Наименьшая доля UPF, вызывающих раннюю смертность, зафиксирована в Колумбии (4%), Бразилии (5%) и Чили (6%). В Канаде этот показатель составил 10,9%, в США — 13,7%, а в Великобритании — 13,8%. Именно в последней стране зафиксирован самый высокий уровень смертности, связанной с UPF.

Полученные данные вновь подчёркивают, насколько критично пересмотреть рацион: даже умеренное сокращение потребления UPF может снизить нагрузку на системы здравоохранения и продлить продолжительность жизни.

Уточнения

Перерабо́тка отхо́дов - деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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