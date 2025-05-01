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Этот напиток уберёт воспаление, сахар и бессонницу без всяких таблеток

2:56
Здоровье

Ромашковый чай давно считается домашним средством от стресса, но его полезные свойства куда шире, чем принято думать. Успокаивает? Да. Но ещё он облегчает симптомы при диабете, защищает сердце и даже борется с воспалениями.

Ромашковый чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ромашковый чай

Для сна, спокойствия и гормонального баланса

Ромашка содержит апигенин — антиоксидант, который связывается с рецепторами в мозге и вызывает сонливость. В исследованиях отмечено, что у женщин после родов, регулярно пьющих ромашковый чай, улучшалось качество сна. А при приёме экстракта в течение месяца треть испытуемых перестала просыпаться по ночам.

Благодаря противовоспалительным и спазмолитическим свойствам ромашка может смягчать симптомы ПМС — тревожность, перепады настроения и боли в животе.

Натуральный борец с воспалениями

Ромашка активно снижает воспаление. Это особенно важно при хронических состояниях: от артрита и аутоиммунных заболеваний до депрессии и проблем с ЖКТ. Отвар ромашки уменьшает раздражение, а длительное воспаление может приводить к повреждению тканей — здесь растение работает как щит.

Помощник при диабете и здоровье сердца

Исследования показывают, что ромашка снижает уровень сахара в крови и уровень окислительного стресса. В одном эксперименте участники с диабетом, употреблявшие чай с ромашкой на протяжении 8 недель, показали улучшение гликемических показателей.

Также ромашковый чай содержит флавоноиды — мощные антиоксиданты, способные снизить давление и уровень "плохого" холестерина.

При проблемах с желудком и кишечником

Ромашка помогает бороться с гастритом, расслабляет гладкую мускулатуру, снимает спазмы. Она подавляет активность бактерии H. pylori — частой причины язвы желудка. Также может облегчать симптомы гастроэнтерита, тошноту и вздутие.

От кариеса до дерматита

Благодаря антисептическим свойствам, ромашка применяется в гелях и растворах для полоскания рта — снижает воспаление и образование налёта. В косметике — кремах и лосьонах — она восстанавливает и увлажняет кожу, снимает раздражение и воспаление при акне.

Как заваривать и использовать

Для приёма внутрь:

1 ст. ложку сухих цветков залить стаканом горячей воды, настоять 5 минут, пить по 150 мл 3-4 раза в день между приёмами пищи.

Для полоскания:

2-3 ст. ложки сухих цветков на 100 мл воды. Использовать тёплым, до 3 раз в день.

Для компрессов:

30-100 г сырья на литр воды. Применять наружно на проблемные участки.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Фитотерапи́я (от др.-греч. φυτόν "растение" + θεραπεία "лечение"), траволечение - метод лечения и профилактики заболеваний человека и животных, основанный на использовании лекарственных растений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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