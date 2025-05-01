Этот напиток уберёт воспаление, сахар и бессонницу без всяких таблеток

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ромашковый чай давно считается домашним средством от стресса, но его полезные свойства куда шире, чем принято думать. Успокаивает? Да. Но ещё он облегчает симптомы при диабете, защищает сердце и даже борется с воспалениями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ромашковый чай

Для сна, спокойствия и гормонального баланса

Ромашка содержит апигенин — антиоксидант, который связывается с рецепторами в мозге и вызывает сонливость. В исследованиях отмечено, что у женщин после родов, регулярно пьющих ромашковый чай, улучшалось качество сна. А при приёме экстракта в течение месяца треть испытуемых перестала просыпаться по ночам.

Благодаря противовоспалительным и спазмолитическим свойствам ромашка может смягчать симптомы ПМС — тревожность, перепады настроения и боли в животе.

Натуральный борец с воспалениями

Ромашка активно снижает воспаление. Это особенно важно при хронических состояниях: от артрита и аутоиммунных заболеваний до депрессии и проблем с ЖКТ. Отвар ромашки уменьшает раздражение, а длительное воспаление может приводить к повреждению тканей — здесь растение работает как щит.

Помощник при диабете и здоровье сердца

Исследования показывают, что ромашка снижает уровень сахара в крови и уровень окислительного стресса. В одном эксперименте участники с диабетом, употреблявшие чай с ромашкой на протяжении 8 недель, показали улучшение гликемических показателей.

Также ромашковый чай содержит флавоноиды — мощные антиоксиданты, способные снизить давление и уровень "плохого" холестерина.

При проблемах с желудком и кишечником

Ромашка помогает бороться с гастритом, расслабляет гладкую мускулатуру, снимает спазмы. Она подавляет активность бактерии H. pylori — частой причины язвы желудка. Также может облегчать симптомы гастроэнтерита, тошноту и вздутие.

От кариеса до дерматита

Благодаря антисептическим свойствам, ромашка применяется в гелях и растворах для полоскания рта — снижает воспаление и образование налёта. В косметике — кремах и лосьонах — она восстанавливает и увлажняет кожу, снимает раздражение и воспаление при акне.

Как заваривать и использовать

Для приёма внутрь:

1 ст. ложку сухих цветков залить стаканом горячей воды, настоять 5 минут, пить по 150 мл 3-4 раза в день между приёмами пищи.

Для полоскания:

2-3 ст. ложки сухих цветков на 100 мл воды. Использовать тёплым, до 3 раз в день.

Для компрессов:

30-100 г сырья на литр воды. Применять наружно на проблемные участки.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.



Фитотерапи́я (от др.-греч. φυτόν "растение" + θεραπεία "лечение"), траволечение - метод лечения и профилактики заболеваний человека и животных, основанный на использовании лекарственных растений.

