Этот напиток уберёт воспаление, сахар и бессонницу без всяких таблеток

Ромашковый чай давно считается домашним средством от стресса, но его полезные свойства куда шире, чем принято думать. Успокаивает? Да. Но ещё он облегчает симптомы при диабете, защищает сердце и даже борется с воспалениями.
Ромашка содержит апигенин — антиоксидант, который связывается с рецепторами в мозге и вызывает сонливость. В исследованиях отмечено, что у женщин после родов, регулярно пьющих ромашковый чай, улучшалось качество сна. А при приёме экстракта в течение месяца треть испытуемых перестала просыпаться по ночам.
Благодаря противовоспалительным и спазмолитическим свойствам ромашка может смягчать симптомы ПМС — тревожность, перепады настроения и боли в животе.
Ромашка активно снижает воспаление. Это особенно важно при хронических состояниях: от артрита и аутоиммунных заболеваний до депрессии и проблем с ЖКТ. Отвар ромашки уменьшает раздражение, а длительное воспаление может приводить к повреждению тканей — здесь растение работает как щит.
Исследования показывают, что ромашка снижает уровень сахара в крови и уровень окислительного стресса. В одном эксперименте участники с диабетом, употреблявшие чай с ромашкой на протяжении 8 недель, показали улучшение гликемических показателей.
Также ромашковый чай содержит флавоноиды — мощные антиоксиданты, способные снизить давление и уровень "плохого" холестерина.
Ромашка помогает бороться с гастритом, расслабляет гладкую мускулатуру, снимает спазмы. Она подавляет активность бактерии H. pylori — частой причины язвы желудка. Также может облегчать симптомы гастроэнтерита, тошноту и вздутие.
Благодаря антисептическим свойствам, ромашка применяется в гелях и растворах для полоскания рта — снижает воспаление и образование налёта. В косметике — кремах и лосьонах — она восстанавливает и увлажняет кожу, снимает раздражение и воспаление при акне.
1 ст. ложку сухих цветков залить стаканом горячей воды, настоять 5 минут, пить по 150 мл 3-4 раза в день между приёмами пищи.
2-3 ст. ложки сухих цветков на 100 мл воды. Использовать тёплым, до 3 раз в день.
30-100 г сырья на литр воды. Применять наружно на проблемные участки.
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