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Все зависимости — из-за точки в мозге, про которую раньше никто не знал

3:28
Здоровье

Учёные вновь доказали, что самое важное может скрываться в самом незаметном. Микроструктура мозга под названием хабенула - размером с булавочную головку — сегодня оказывается в центре исследований зависимости, мотивации и эмоциональной устойчивости. Новая работа, проведённая в Лаборатории молекулярной биологии при Университете Рокфеллера, открыла перед наукой удивительные перспективы.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

"Хабенула — это сенсор и коммутатор в одном лице: она не просто улавливает сигналы, но и перераспределяет их в ключевые зоны мозга, регулирующие дофамин, ацетилхолин, серотонин и норадреналин", — сообщает профессор-исследователь Инес Ибаньес-Таллон.

Почему сигарета сначала вызывает отвращение, а потом — зависимость?

Ответ кроется в схемах, которыми хабенула учит мозг быстро адаптироваться. При первом употреблении сигареты тело реагирует резко — головокружение, жжение в лёгких. Но одновременно активируется цепь, включающая "наградные" нейромедиаторы. Мозг фиксирует не дискомфорт, а внезапный прилив дофамина, серотонина и ацетилхолина — и отвращение превращается в удовольствие. Этот механизм и закрепляет поведенческую зависимость.

Хабенула и опиоиды: замкнутый круг

При опиоидной зависимости всё ещё тоньше. Первый приём угнетает активность нейросети. При последующих — хабенула блокирует сигналы, которые должны предупреждать об изменении. Без этого "отрицательного отзыва" потребление опиоидов растёт — и запускается деструктивная спираль.

GPR151: новая цель для терапии

Вместе с Полом Кенни из Медшколы Маунт-Синай Ибаньес-Таллон изучает рецептор GPR151, активно экспрессирующийся именно в хабенуле.

"Удаление этого рецептора у мышей делает их менее чувствительными к опиоидам и никотину, но они начинают потреблять больше вещества в попытке вернуть прежний эффект", — поясняет она.

Теперь команда ищет молекулу-лиганд, которая могла бы воздействовать на GPR151. Цель — дать ощущение насыщения при меньших дозах вещества, снизив риск рецидива. При этом другие опиоидные рецепторы в теле останутся нетронутыми — терапия будет точечной.

От зависимости — к депрессии и мотивации

Роль габенулы выходит за рамки зависимости. Эта структура отвечает за ощущение разочарования, регулирует "антинаградные" сигналы и помогает адаптироваться после неудачи. Установлено, что у людей с депрессией активность хабенулы меняется. Уже проводились попытки её глубокой стимуляции при тяжёлых формах расстройства — с обнадёживающими результатами.

Интересно и другое: у мышей с мутацией GPR151 пропадает мотивация к бегу. Вероятно, именно этот рецептор участвует в формировании чувства награды от движения — и его отсутствие влияет на поведение.

"Начав с никотиновых рецепторов, мы открыли целый мир внутри микроскопической зоны мозга", — делится Ибаньес-Таллон.

Результаты уже сегодня двигают вперёд лечение зависимости и депрессии — и всё это началось с базовой науки.

Уточнения

Эпиталамус (дословно — "надталамус") — это самая дорсальная (задняя) часть таламического мозга, или, иначе говоря, таламической области — той части промежуточного мозга, куда, помимо эпиталамуса, входят также таламус, субталамус и метаталамус, но не входят гипоталамус и гипофиз, причисляемые к гипоталамической области. Эпиталамус возвышается над таламусом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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