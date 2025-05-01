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Один белковый обед — и сосуды в опасности: кардиолог бьёт тревогу

1:49
Здоровье

Сегодня белок — король диет. Его едят ради мышц, ради здоровья, ради "правильного питания". Мясо, рыба, яйца, йогурты с добавками, батончики и порошки — белок повсюду. Но как выяснилось, переизбыток этого "полезного" нутриента может обернуться настоящей ловушкой для сердца.

pH продуктов
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
pH продуктов

Белка много — проблем больше

Почти 85% людей уже потребляют белка больше, чем нужно. А каждый четвёртый — почти в два раза больше нормы. Это данные Института кардиологии Монреаля, который поднял тревогу: избыток белка, особенно животного, повышает риск инсульта.

Кардиолог доктор Мартин Джуно и его команда проанализировали, как белок влияет на организм — в частности, на иммунные клетки. Оказалось, избыток может активировать процесс, который напрямую связан с развитием атеросклероза.

Лейцин — скрытая угроза в белке

Особое внимание учёные уделили лейцину — аминокислоте, которой много в мясе, молоке и спортивном питании. Лейцин запускает сигнал mTOR, важный для роста клеток. Но в макрофагах, иммунных клетках, он работает иначе: из-за переактивации сигналов начинаются воспаления, а затем и образование бляшек на стенках сосудов.

Эти бляшки могут закупоривать сосуды, что в конечном итоге увеличивает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Что делать

Речь не о полном отказе от белка, а о балансе. Важно:

  • ограничить количество животных белков;

  • не злоупотреблять спортпитом;

  • разнообразить рацион растительными источниками белка (бобовые, злаки);

  • не забывать, что "чем больше — не значит лучше", даже когда речь о полезном.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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