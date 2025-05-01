Один белковый обед — и сосуды в опасности: кардиолог бьёт тревогу

Сегодня белок — король диет. Его едят ради мышц, ради здоровья, ради "правильного питания". Мясо, рыба, яйца, йогурты с добавками, батончики и порошки — белок повсюду. Но как выяснилось, переизбыток этого "полезного" нутриента может обернуться настоящей ловушкой для сердца.
Почти 85% людей уже потребляют белка больше, чем нужно. А каждый четвёртый — почти в два раза больше нормы. Это данные Института кардиологии Монреаля, который поднял тревогу: избыток белка, особенно животного, повышает риск инсульта.
Кардиолог доктор Мартин Джуно и его команда проанализировали, как белок влияет на организм — в частности, на иммунные клетки. Оказалось, избыток может активировать процесс, который напрямую связан с развитием атеросклероза.
Особое внимание учёные уделили лейцину — аминокислоте, которой много в мясе, молоке и спортивном питании. Лейцин запускает сигнал mTOR, важный для роста клеток. Но в макрофагах, иммунных клетках, он работает иначе: из-за переактивации сигналов начинаются воспаления, а затем и образование бляшек на стенках сосудов.
Эти бляшки могут закупоривать сосуды, что в конечном итоге увеличивает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Речь не о полном отказе от белка, а о балансе. Важно:
ограничить количество животных белков;
не злоупотреблять спортпитом;
разнообразить рацион растительными источниками белка (бобовые, злаки);
не забывать, что "чем больше — не значит лучше", даже когда речь о полезном.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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