Ему удалось сбросить 20 кг без зала и голодовки: план, который под силу каждому

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пользователь Reddit из Индии вдохновил сообщество Fitness India своей реальной историей похудения. За 24 недели он сбросил 19 килограммов — с 87 до 68 — без крайностей и модных диет. Его подход прост: дефицит калорий, регулярные силовые тренировки, пешие прогулки и вода вместо газировки. Пост с фотографиями "до и после" вызвал бурную реакцию и набрал более 6 тысяч лайков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Весы

"Я понял, что больше не могу так жить"

Он откровенно описал свою отправную точку:

"Неделя 1: 87 кг, задыхаюсь после подъёма по лестнице, питаюсь вредной едой, чувствую себя опустошённым и усталым. В какой-то момент я понял, что больше не могу так жить и должен что-то менять", — сообщает пользователь Reddit.

Первые недели дались особенно тяжело. Болели мышцы, хотелось вредной еды, мотивация падала. Но появлялись и маленькие победы: одежда стала сидеть свободнее, появился прилив энергии, сон стал спокойнее. Эти детали помогали не сойти с дистанции.

Он не скрывает, что на пути были срывы — пропущенные тренировки, эмоциональное переедание, долгие рабочие дни. Но он научился не зацикливаться на неудачах, а ценить стабильность. Главное открытие: постоянство важнее, чем идеальный результат.

Простая система без фанатизма

Первую неделю он начал с трёх тренировок: отжимания, приседания, гантели. Добавил ежедневные прогулки по 30-45 минут — просто чтобы двигаться и доказать себе, что способен.

Питание менялось постепенно. Сначала — отказ от сладких напитков и фастфуда. Потом — три сытных приёма пищи, больше воды (до 2 литров в день), осознанность при еде. Постепенно он начал считать калории и корректировать рацион.

Основу рациона составили домашние блюда: белки, овощи, умеренное количество углеводов. Он не запрещал себе вкусности, но научился держать баланс.

В силовых тренировках акцент сделал на базовые упражнения: приседания, становая тяга, жим лёжа, тяги и жим над головой. Плюс — шагомер: 8000-10000 шагов в день. Простые действия дали устойчивый результат.

Итог — не цифра, а ощущение

К 24-й неделе вес достиг 68 кг. Но главное — изменилась не только цифра на весах, а сам подход к жизни. Появилось чувство контроля, уверенность и желание продолжать двигаться вперёд.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

