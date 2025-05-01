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Инъекция за 5 минут лечит 15 видов рака — Британия первой решилась на это

2:05
Здоровье

Великобритания первой в Европе внедряет инновационную инъекцию, которая может бороться сразу с 15 разновидностями рака — от кожи и кишечника до лёгких и пищевода. Процедура занимает всего 3-5 минут и уже в ближайший месяц станет доступна в рамках NHS — государственной системы здравоохранения страны.

Косметолог
Фото: https://www.freepik.com
Косметолог

Как работает "суперинъекция"

Новый формат основан на действующем препарате nivolumab, который раньше вводился капельно в течение часа. Теперь его можно вводить подкожно — это сокращает визиты в больницу, разгружает врачей и делает лечение удобнее для пациентов. Ожидается, что ежемесячно таким способом смогут лечиться около 1200 человек.

"Теперь мы можем помочь большему числу людей и освободить тысячи часов врачебного времени", — отметил Питер Джонсон, клинический директор по онкологии в NHS England.

Препарат представляет собой моноклональное антитело, которое блокирует белок PD-1 и активирует Т-клетки иммунной системы, позволяя ей атаковать опухоли. По данным клинических испытаний, эффективность новой инъекции сопоставима с традиционными вливаниями, а побочные эффекты остаются на том же уровне.

Без лишних затрат

Инъекционную форму будут предлагать пациентам бесплатно — благодаря специальному соглашению с фармкомпанией Bristol Myers Squibb. Уже в мае NHS получит первые партии препарата, а около 40% нынешних пациентов смогут перейти на новый способ лечения.

"Это настоящая веха. Инновации вроде этой дают надежду тысячам людей", — прокомментировала министр здравоохранения Великобритании Эшли Далтон, которой недавно повторно диагностировали рак груди.

На фоне роста заболеваемости у людей младше 50 лет, особенно раком кожи и кишечника, запуск ускоренной терапии становится особенно актуальным.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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