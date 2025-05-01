Одним глотком — против диабета, лишнего веса и усталости

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горький кофе всё чаще становится выбором тех, кто заботится о здоровье. За насыщенным вкусом скрываются научно доказанные плюсы: от защиты клеток до поддержки мозга и контроля веса.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Почему кофе без сахара полезнее

Главное достоинство чёрного кофе — антиоксиданты, особенно хлорогеновая кислота. Они помогают организму справляться с окислительным стрессом, замедляют старение и снижают риск хронических заболеваний.

Также кофе — природный стимулятор. Кофеин повышает концентрацию и бодрость, помогая справляться с насыщенным днём. Однако важно не переусердствовать: избыточное количество может вызвать тревожность и проблемы со сном.

Кофе и контроль веса

Исследования показывают, что кофе способен ускорять метаболизм даже в состоянии покоя. Он подавляет аппетит и снижает тягу к сладкому — особенно если не разбавлять его молоком и не добавлять сахар.

"Кофе может помочь телу сжигать больше калорий и реже испытывать чувство голода", — подчёркивают диетологи.

Профилактика болезней мозга и диабета

Регулярное употребление кофе снижает риск диабета 2 типа и нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймер и Паркинсон. Этому способствуют как антиоксиданты, так и стимулирующее действие кофеина на центральную нервную систему.

Кому стоит быть осторожным

У чувствительных к кофеину людей могут возникать учащённое сердцебиение, тревожность или желудочные расстройства. Также важно не пить кофе вечером, чтобы не нарушить сон.

Людям с гипертонией или заболеваниями ЖКТ стоит проконсультироваться с врачом — особенно если планируется регулярное употребление напитка без сахара.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

