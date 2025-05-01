Минимум усилий, максимум пользы: как едят те, кто всегда в форме

От еды зависит не только самочувствие, но и энергия, концентрация и настроение. Но каким должно быть питание, чтобы поддерживать тело в порядке без сложных диет?
"Основной принцип питания — это баланс белков, жиров и углеводов в одном приёме пищи", — объясняет диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.
Идеальный приём пищи включает мясо, крупы и овощи. Это простая, но мощная формула: белок восстанавливает ткани, клетчатка очищает кишечник, а углеводы дают энергию.
"Нужно, чтобы всё непосредственно находилось в балансе на нашей тарелке. То есть достаточное количество мяса, овощей и круп. Это даст нам абсолютно сбалансированный приём пищи, где тело заберёт нужную энергию", — говорит специалист.
Если человек просто хочет чувствовать себя хорошо, этого подхода достаточно. Но если есть конкретные задачи — например, снижение веса, набор массы или восстановление после болезни — важно учитывать индивидуальные особенности.
"Если широко говорить о принципах питания, то для здоровья этого будет достаточно. Если говорить о более частном, то следует отталкиваться от целей и задач. И тогда будет вопрос индивидуального подхода и выбора своего стола", — подчёркивает диетолог.
Суть здорового питания не в запретах, а в постоянстве и осознанности. Когда человек ест регулярно и сбалансировано, организм начинает работать стабильно — без скачков сахара, перепадов энергии и проблем с пищеварением.
Нутрициоло́гия (от лат. nutritio - питание и греч. λόγος - учение) или наука о питании - наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
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