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Минимум усилий, максимум пользы: как едят те, кто всегда в форме

1:48
Здоровье

От еды зависит не только самочувствие, но и энергия, концентрация и настроение. Но каким должно быть питание, чтобы поддерживать тело в порядке без сложных диет?

спортсмен ест
Фото: freepik by Drazen Zigic
спортсмен ест

"Основной принцип питания — это баланс белков, жиров и углеводов в одном приёме пищи", — объясняет диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

Что должно быть на тарелке

Идеальный приём пищи включает мясо, крупы и овощи. Это простая, но мощная формула: белок восстанавливает ткани, клетчатка очищает кишечник, а углеводы дают энергию.

"Нужно, чтобы всё непосредственно находилось в балансе на нашей тарелке. То есть достаточное количество мяса, овощей и круп. Это даст нам абсолютно сбалансированный приём пищи, где тело заберёт нужную энергию", — говорит специалист.

Один принцип — разные цели

Если человек просто хочет чувствовать себя хорошо, этого подхода достаточно. Но если есть конкретные задачи — например, снижение веса, набор массы или восстановление после болезни — важно учитывать индивидуальные особенности.

"Если широко говорить о принципах питания, то для здоровья этого будет достаточно. Если говорить о более частном, то следует отталкиваться от целей и задач. И тогда будет вопрос индивидуального подхода и выбора своего стола", — подчёркивает диетолог.

Ключ к стабильности — не в исключениях, а в балансе

Суть здорового питания не в запретах, а в постоянстве и осознанности. Когда человек ест регулярно и сбалансировано, организм начинает работать стабильно — без скачков сахара, перепадов энергии и проблем с пищеварением.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio - питание и греч. λόγος - учение) или наука о питании - наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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