Тот самый график, по которому тело само сжигает всё лишнее

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старая греческая пословица гласит: "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу". Сегодня наука подтверждает: время приёма пищи столь же важно, как и её состав.

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Современные ритмы жизни и вечерние перекусы нарушают биологические механизмы организма. Люди всё чаще едят в хаотичное время — и это ведёт к лишнему весу, инсулинорезистентности и нарушению сна.

Биологические часы не забывают

Наше тело продолжает жить по своему внутреннему графику — циркадным ритмам. Они регулируют выработку инсулина, кортизола, мелатонина и насыщение. "Тело ориентируется на солнце: утром нуждается в энергии, вечером — в покое", — объясняет диетолог "Алиона Стратулат".

Хронопитание: вернуться к истокам

Принцип прост — еда в правильное время. "Мы едим то же, но по-другому распределяем приёмы пищи", — говорит диетолог "Алиона Стратулат". Это помогает стабилизировать уровень сахара, улучшить метаболизм и снизить нагрузку на поджелудочную железу.

Согласно исследованию Garaulet, люди, которые обедали до 15:00, теряли на 25% больше веса за 20 недель, чем те, кто ел позже — при одинаковой калорийности.

Расписание, которому стоит следовать

Завтрак : через 1-2 часа после пробуждения, с белком и жирами (7:00-9:00)

Перекус (по желанию): лёгкий снэк или десерт (10:30-11:00)

Обед : самый плотный приём пищи, с углеводами и жирами (12:00-16:00)

Ужин: лёгкое и быстроусвояемое блюдо (18:30-19:30)

Если нарушать ритмы, уровень сахара в крови скачет, выработка инсулина перегружает организм, а ночью портится сон и копится жир.

"Не хотим резких скачков — они нарушают липидный профиль и сбивают гормональные настройки", — подчёркивает диетолог "Алиона Стратулат".

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa "около, кругом" + dies "день") — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.

