Вглубь мозга без операции: как лечат депрессию в 2025 году

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Техаса в Остине впервые доказали: можно напрямую воздействовать на мозг — без операций и лекарств. Новая технология с использованием низкоинтенсивного сфокусированного ультразвука помогает снизить симптомы депрессии, тревожности и ПТСР всего за три недели.

Фото: Wikimedia Commons by Marines is licensed under Public domain депрессия

"Участники показали выраженное улучшение уже после трёх недель ежедневных процедур", — сообщает профессор кафедры психиатрии и поведенческих наук Грегори Фонцо.

Это первый метод, позволяющий напрямую модулировать глубокие структуры мозга без инвазивного вмешательства.

Что изменилось

Речь идёт об амидгале — участке мозга, связанном с обработкой страха, тревоги и негативных эмоций. Ранее её можно было задействовать лишь через операции или косвенное воздействие. Теперь — достаточно 15 сеансов под контролем МРТ.

Участники исследования (29 человек с различными расстройствами настроения и тревожности) проходили трансчерепную ультразвуковую терапию, направленную точно в левую миндалину. Уже в ходе первых сеансов наблюдалось снижение её активности, а по завершении курса симптомы существенно уменьшились.

Без побочных эффектов

"Лечение переносилось хорошо, серьёзных осложнений не зафиксировано", — подчёркивает профессор Грегори Фонцо.

Это открывает путь к масштабным клиническим испытаниям.

Исследование показало: снижение тревожности и депрессивных симптомов сопровождалось изменениями в работе мозга — особенно в гиппокампе и островке. Участники стали лучше реагировать на эмоциональные стимулы, а общий уровень дистресса значительно снизился.

Надежда для тех, кому не помогли таблетки

Метод может стать прорывом для людей с резистентными формами психических расстройств.

"Мы десятилетиями искали способ добраться до миндалины без трепанации. И вот он — в виде точного, безопасного, ежедневного воздействия звуком", — говорит специалист Грегори Фонцо.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

