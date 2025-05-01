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Вглубь мозга без операции: как лечат депрессию в 2025 году

2:07
Здоровье

Учёные из Университета Техаса в Остине впервые доказали: можно напрямую воздействовать на мозг — без операций и лекарств. Новая технология с использованием низкоинтенсивного сфокусированного ультразвука помогает снизить симптомы депрессии, тревожности и ПТСР всего за три недели.

депрессия
Фото: Wikimedia Commons by Marines is licensed under Public domain
депрессия

"Участники показали выраженное улучшение уже после трёх недель ежедневных процедур", — сообщает профессор кафедры психиатрии и поведенческих наук Грегори Фонцо.

Это первый метод, позволяющий напрямую модулировать глубокие структуры мозга без инвазивного вмешательства.

Что изменилось

Речь идёт об амидгале — участке мозга, связанном с обработкой страха, тревоги и негативных эмоций. Ранее её можно было задействовать лишь через операции или косвенное воздействие. Теперь — достаточно 15 сеансов под контролем МРТ.

Участники исследования (29 человек с различными расстройствами настроения и тревожности) проходили трансчерепную ультразвуковую терапию, направленную точно в левую миндалину. Уже в ходе первых сеансов наблюдалось снижение её активности, а по завершении курса симптомы существенно уменьшились.

Без побочных эффектов

"Лечение переносилось хорошо, серьёзных осложнений не зафиксировано", — подчёркивает профессор Грегори Фонцо.

Это открывает путь к масштабным клиническим испытаниям.

Исследование показало: снижение тревожности и депрессивных симптомов сопровождалось изменениями в работе мозга — особенно в гиппокампе и островке. Участники стали лучше реагировать на эмоциональные стимулы, а общий уровень дистресса значительно снизился.

Надежда для тех, кому не помогли таблетки

Метод может стать прорывом для людей с резистентными формами психических расстройств.

"Мы десятилетиями искали способ добраться до миндалины без трепанации. И вот он — в виде точного, безопасного, ежедневного воздействия звуком", — говорит специалист Грегори Фонцо.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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