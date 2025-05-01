Вы дышали совсем неправильно — из-за этого сильная усталость и плохой сон

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

До 25 тысяч вдохов и выдохов в день — и почти все из них, как ни странно, выполняются неправильно. Об этом говорит специалист по функциональному дыханию Сол Де ла Торре. По её словам, 90% людей по всему миру дышат с нарушениями, даже не подозревая об этом.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка занимается йогой

"Мы не просто дышим неправильно, мы делаем это чаще, чем нужно", — говорит эксперт Сол Де ла Торре.

Последствия: хроническая усталость, головокружение, панические атаки и постоянное внутреннее напряжение.

Дыхание как якорь для разума

"Выдох всегда должен быть длиннее, чтобы уравновешивать стресс", — объясняет специалист Сол Де ла Торре.

Именно он активирует парасимпатическую нервную систему, помогая организму расслабиться.

По её словам, дыхание должно быть медленным, глубоким, диафрагмальным и бесшумным - это она называет LLDS (Lenta, Larga, Diafragmática, Silenciosa).

"Когда мы дышим грудью, усиливаются головные боли, тревожность и стресс", — говорит специалист.

Она признаётся, что сама пережила тяжёлую форму внутреннего стресса:

"У меня был самый тяжёлый бруксизм, челюсть по ночам печатала, как машинка", — делится Сол Де ла Торре.

Как вернуться к себе

"Когда стресс длится долго, он вызывает воспаление. А дыхание — это инструмент, который всегда под рукой", — подчёркивает специалист Сол Де ла Торре.

Однако она признаёт, что, несмотря на доступность, это не так просто, как кажется:

"Это бесплатно, зависит только от нас, но не значит, что это легко", — говорит она.

Её коллега Рубен Соса добавляет, что при правильной технике грудная клетка остаётся неподвижной, работает только диафрагма.

"Многие впервые ощущают в ней крепатуру — ведь если её не тренировать, она слабеет", — поясняет специалист Рубен Соса. "Когда ты сосредоточен на дыхании — ты здесь и сейчас. Оно возвращает контакт с собой", — заключает специалист Сол Де ла Торре.

Уточнения

Диафра́гма (лат diaphragma, от др.-греч. διάφραγμα перегородка) — непарная мышца-перегородка, разделяющая грудную и брюшную полости, служащая для расширения лёгких.

