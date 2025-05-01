Лайнеры на карантине: что за вирус портит отпуск тысячам туристов

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На круизных судах США фиксируется резкий всплеск желудочных инфекций. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), причиной стала новая доминирующая разновидность норовируса, которая уже активно распространяется на суше — и теперь добралась до морей.

Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Круизный лайнер

Из 16 вспышек кишечных заболеваний, зарегистрированных на лайнерах в этом году, 12 вызваны именно норовирусом.

Симптомы — типичные для желудочного гриппа: тошнота, диарея, рвота и сильные боли в животе. Но заразиться крайне просто — вирус распространяется с огромной скоростью, особенно в условиях скученности.

Антисептик не спасёт

CDC отмечает тревожную тенденцию: многие пассажиры полагаются на антисептики, которые неэффективны против норовируса. Лучшее средство защиты — мытьё рук с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета.

"Корабли повторяют наземные вспышки, а этот сезон особенно активен", — сообщили представители CDC в интервью USA Today.

Почему вирус так цепкий

Норовирус устойчив ко многим дезинфектантам и способен выживать на поверхностях неделями. Он легко переносится через еду, воду, касания и даже через заражённый экипаж, если меры дезинфекции оказались недостаточны.

Вспышки в этом году зафиксированы на лайнерах Holland America, Viking Expedition, Seabourn, Cunard, Princess Cruises и Royal Caribbean. И всё указывает на то, что в 2025 году число заболевших превысит прошлогодние рекорды.

CDC напоминает: ежегодно в США регистрируется около 2500 вспышек норовируса, и круизные лайнеры составляют лишь небольшую часть. Но именно здесь риск распространения максимален — из-за общей кухни, плотного контакта и постоянной смены пассажиров.

Уточнения

Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).

